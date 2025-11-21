Obras
El Nou Mestalla comienza a ver la luz
Las lámparas LED's iluminan las plantas superiores cuando anochece y muestran una estructura que durante años estuvo a oscuras y abandonada
El Nou Mestalla ya aparece iluminado en estos días, aunque con luces LED's provisionales, con motivo de las obras que se están realizando en el nuevo coliseo de la Avinguda de les Corts Valencianes. Tras 16 años de abandono y olvido, el nuevo estadio, por fin, empieza a ver la luz, nunca mejor dicho. Las plantas superiores y los laterales de la construcción son perfectamente visibles, también de noche, y desde ambos laterales, con estas luminarias colocadas en la parte superior de cada planta.
´El debate robado', sobre el viejo Mestalla
La estampa del Nou Mestalla, iluminado junto a la rotonda principal de Corts Valencianes, ofrece una visión nueva de este recinto deportivo que aspira a ser un icono de la ciudad. Mientras, una gran parte de la afición, y en especial, los colectivos más críticos con la gestión de Peter Lim, reinvindican que "el auténtico y genuino símbolo del valencianismo es el viejo Mestalla, y eso nunca cambiará" por mucho que el nuevo estadio acabe siendo una realidad en el verano de 2027.
Es el debate robado que defienden los detractores del nuevo Mestalla y que nunca se ha planteado a la sociedad valenciana y valencianista, dicen los detractores del estadio en Corts Valencianes.
Las obras en el futuro coliseo se retomaron en enero de este año, y esta misma semana, como publicó Levante-EMV, se han empezado a construir en el perímetro del recinto las zapatas de cimentación y los anclajes para levantar las 50 columnas principales que sujetarán la cubierta del futuro estadio, que como es sabido, pesará 4.800 toneladas. La iluminación de la estructura y de su perímetro proporciona también una sensación añadida de seguridad que se venía echando en falta desde hace años en esta zona de Benicalap.
