Valencia Basket quiere aferrarse a su fortín

La Euroliga no da respiro y este viernes a partir de las 21 horas regresa con otro partido de altura en el Roig Arena en el que Valencia Basket buscará sumar su séptima victoria en 12 partidos de la competición europea. Tras ganar a La Laguna Tenerife el pasado domingo en un partido clave de Liga Endesa, es ahora turno para el Estrella Roja de visitar el fortín taronja, casi inexpugnable en este primer tramo de temporada.

Para Valencia Basket es una buena oportunidad de regresar a la senda del triunfo en Euroliga tras la dolorosa derrota que sufrió la semana pasada en la cancha del Paris Basketball. No será, ni mucho menos, una tarea sencilla, pues el Estrella Roja llega al Roig Arena como uno de los equipos más en forma de Europa, compartiendo liderato de Euroliga con un balance de ocho triunfos y solo tres derrotas en los primeros once partidos europeos.

Este partido supondrá el primero de los tres consecutivos que el conjunto taronja afronta en el Roig Arena, una cancha que ha convertido en su fortín particular esta temporada, con ocho victorias en nueve partidos y ya seis duelos consecutivos sin conocer la derrota.

Motivados

Pedro Martínez, que cuenta para este partido con todo su equipo disponible, analizó el choque ante el conjunto serbio, destacando la dificultad del mismo pero también poniendo en valor la «motivación» que eso supone: «Es un partido que es muy motivante contra un equipo que está en una racha muy buena. Creo que han ganado siete de los últimos ocho en Euroliga, más todos los que han ganado en su liga, que los han ganado casi todos. Es un equipo que ha cogido un momento de forma muy buena con el cambio de entrenador».

Sobre las fortalezas y la filosofía del rival también destacó que es «un equipo muy físico, uno de los mejores equipos de la Euroliga esta temporada. Cada equipo tiene su filosofía y ellos tienen una que les parece que les va muy bien. Eso tiene una parte positiva que entiendo. Los jugadores que juegan muchos minutos seguidos juegan con más confianza, están más seguros. Nosotros queremos que los jugadores se adapten a otra forma de jugar. Qué es mejor o peor, no te lo sabría decir. Todas son buenas o todas son malas. Depende de los jugadores, depende de los equipos y depende de los momentos».

Dos potencias ofensivas

El partido entre Valencia Basket y Estrella Roja es un duelo entre dos de los equipos con mejor ataque actualmente en Euroliga, aunque presentan sus diferencias en cuanto al método de anotación. El cuadro taronja es el segundo equipo que más anota (90,1) mientras que el equipo de Belgrado es el sexto (87,7). Sin embargo, tienen la misma eficiencia ofensiva (1,17) con tendencias muy diferenciadas en ataque. Los de Pedro Martínez son los que más porcentaje de sus puntos consiguen desde el tiro de tres puntos (40,9%), con una eficacia en el triple del 37,6% (la quinta mejor del torneo). Estrella Roja, por su parte, es el sexto en la larga distancia con un 36,5%, aunque es de lejos el que menos triples tira en el torneo.