Valencia Basket vence una auténtica batalla contra Estrella Roja

El fortín del Roig Arena fue decisivo en una auténtica batalla de baloncesto entre Valencia Basket y Estrella Roja que terminó llevándose el conjunto taronja con un mejor manejo de los tempos en los momentos más decisivos. Los de Pedro Martínez lo resistieron todo, defendieron con la vida las últimas posesiones y cerraron una nueva victoria (76-73) en Euroliga, la séptima en los 12 partidos disputados.

Por las características de ambos prometía ser un partido con un ritmo frenético, y ninguno de los dos equipos decepcionó. Con el aliento habitual del Roig Arena, Valencia Basket salió enchufado al partido, ganando el salto inicial y anotando a las primeras de cambio como mejor sabe hacer, con un triple de Matt Costello. Tras una buena primera defensa, Reuvers aprovechó el mismatch en un desajuste visitante para anotar fácil y dibujar un 5-0 inicial.

Ni mucho menos ese parcial inicial iba a ser la tónica habitual del partido. El Estrella Roja sabía que en el Roig Arena o te adaptas al ritmo o estás condenado a morir, y no tardó en presentar sus credenciales. Lo hizo con un Miller superlativo, anotando todos sus tiros y sumando 11 de los primeros 14 puntos del conjunto serbio. Del lado taronja, Reuvers, Costello y un Badio enchufado llevaron la voz cantante del intercambio de canastas constante en el que se convirtió el primer cuarto. Además, con posesiones en las que ni mucho menos se apuraba el crono.

Intercambio de canastas constante

En el tramo final del primer cuarto, el conjunto serbio encadenó un par de defensas exitosas mientras seguía anotando, pero una reacción taronja a cargo de Costello y Pradilla apagaron el fuego. Un triple de Nwora lo dejó todo igualado a 26 al término de los primeros diez minutos.

El segundo cuarto arrancó con Ojeleye haciéndose fuerte bajo el aro y capturando un rebote ofensivo que convirtió en canasta, pero VBC estaba dispuesto a meter una marcha más y subió un poco más la apuesta del partido en cuanto al ritmo. Braxton Key metió una bonita canasta individual, y acto seguido Thompson anotó al contragolpe tras un robo. La mejoría en defensa, sobre todo en el perímetro, fue una de las claves taronjas en el segundo cuarto.

De hecho, así llegó la primera ventaja importante del partido. Taylor también anotó tras robo y acto seguido lo hizo Omari Moore sacando, además, el tiro adicional. Monteijunas recibió la técnica en la misma jugada y se convirtió en una acción de 4 puntos para Valencia Basket. Desde la canasta inicial de Semi, Estrella Roja solo había anotado desde la línea de tiros libres, y la ventaja local subió a siete puntos.

Era un momento clave del partido, muy delicado para los visitantes porque los francotiradores taronjas habían carburado y estaban metiendo los tiros. Badio y Montero conectaron de tres, pero los serbios demostraron porque habían llegado colíderes al partido, y se agarraron con un Jordan Nwora que se echó a su equipo a la espalda.

Pero su esfuerzo no impidió a VBC seguir haciendo su camino. Montero estaba de dulce y siguió castigando a los visitantes, sacando faltas que le llevaron a la línea de tiros libres y con más robos en mitad de cancha que se traducían en canastas fáciles. A esa fiesta también se sumó Darius Thompson, que selló la primera parte del partidos con un mate a placer que daba al conjunto taronja un +10 en el marcador (49-39).

Reacción visitante

Estaba obligado a reaccionar Estrella Roja tras el descanso y vaya si lo hizo. Los serbios igualaron la marcha taronja e incluso metieron una más, atosigando al conjunto taronja en el inicio del tercer cuarto con mucha intensidad y generando tiros liberados que tenían acierto. En los primeros cuatro minutos, tres triples de los serbios y dos canastas de Monteijunas, solo contrarrestadas por un triple de Reuvers, redujeron la ventaja a un solo punto, devolviendo el partido a un puño.

A Valencia Basket se le acumulaban los problemas, y entró en una fase en la que todo parecía salir mal. Sako iba a la línea de tiros libres, pero erraba ambos… y dos buenas posesiones quedaron en nada por dos faltas en ataque decretadas por los árbitros… y el Roig Arena explotó.

Vuelta a la igualdad

Ahora eran los taronja quienes debían reaccionar y lo hicieron por lo menos poniendo fin al vendaval ofensivo serbio. De hecho, con el aumento de la tensión del partido, los fallos crecieron y el ritmo de anotación bajó. VBC volvió a sumar desde la línea de tiros y libres y Kalinic regaló un tiro adición a los locales con una técnica por protestar a los árbitros.

Key sacó a los de Pedro Martínez de su atasco con una bonita canasta, y McIntyre respondió con un triple. En unas últimas posesiones plagadas de fallos y de faltas de Estrella Roja no pitadas por los árbitros, solo Badio encontró el camino para anotar un tiro que no fuera libre. Al final del tercer cuarto, estaba todo igualado a 60.

Se mantuvo la intensidad y tensión máxima en el comienzo del último cuarto. Esa que hizo que, tras más de tres minutos, VBC solo anotara tres puntos y Estrella Roja dos. Pero en esa tensión empezó a desenvolverse mejor Valencia Basket, a pesar del tiro libre fallado de Thompson y el triple de Miller. Costello volvió a escena con una buena canasta y Puerto apareció desde la larga distancia para conectar un triple que puso a VBC cuatro puntos arriba a falta de cuatro minutos.

Tuvo mala suerte Valencia Basket, porque defendió a la perfección hasta dos ocasiones un ataque de Estrella Roja, pero la fortuna le sonrió al equipo serbio, que tuvo una tercera oportunidad y terminó anotando. En el siguiente ataque logró contestar Badio con un triple, pero Miller y Ojeleye anotaron dos canastas para dejar el partido en un solo punto, dos después de un tiro libre anotado por Badio.

Costello intenta una canasta ante Moneke en el Valencia Basket - Estrella Roja / Miguel Ángel Montesinos

Taylor, decisivo con el partido en un puño

Con el partido en su punto álgido de tensión apareció Kameron Taylor para anotar una canasta de mago con la que devolvió el +4, pero tras el tiempo muerto un despiste defensivo permitió al Estrella Roja anotar fácil y ponerse a una sola posesión.

Los segundos finales estuvieron llenos de contacto, precipitaciones y acciones divididas hasta que el desenlace de un salto entre dos le brindó la oportunidad al conjunto visitante de empatar o ganar el partido con seis segundos en el reloj del partido. Badio gastó una de la dos faltas que le quedaban al equipo, reduciendo el crono a tres segundos.

En el nuevo saque de banda, la buena defensa taronja propició el error del jugador serbio y la posesión volvió a ser taronja con el partido en la mano. Costello fue quien recibió la falta, aunque solo pudo anotar uno de los dos tiros, brindándole otra oportunidad a Estrella Roja de empatar con un triple. El lanzamiento final sobre la bocina, de Miller, no entró y el triunfo se quedó en casa tras una auténtica guerra baloncestística sobre el Roig Arena.