COPA DAVIS
Zverev impone su ley y el dobles volverá a decidir
El número uno alemán superó a Munar en dos 'tie breaks' para igualar la serie
Los dobles volverán a decidir la suerte de España en esta Copa Davis después de la victoria de Alexander Zverev ante Jaume Munar (7-6 (2) y 7-6 (5)) que iguala la serie de semifinales.
Tras la gran victoria de Carreño en el primer turno, será el partido de dobles quien decida, como ya sucediera tanto en los cuartos de final de España contra la República Checa y de Alemania contra argentina.
Estuvo cerca Munar de sorprender a Zverev, que necesitó de dos 'tie breaks' para derrumbar la resistencia del número uno español, que volvió a demostrar su gran estado de forma en un partido en el que compitió de tú a tú al número 3 del ranking mundial.
Solo la solidez de Zverev en los momentos importantes y algunos errores en puntos clave del español, acabaron por decantar la balanza final.
Turno para Marcel Granollers y Pedro Martínez, que como ya hicieran el jueves, buscaran dar el pase a España. Enfrente, toda una pareja especialista como Kraweitz y Puetz.
- Muere una niña de 6 años de Alzira tras un tratamiento dental
- La dueña de la clínica dental de Alzira: 'La niña salió aparentemente bien... La anestesista no sabe qué ha podido pasar
- Los padres de la niña de Alzira dicen que fue dada de alta en la clínica tras estar cuatro horas en observación y con problemas
- Un perito de la Agencia Tributaria confirma que Sergio Blasco era el 'último beneficiario' de los cobros de una red de empresas
- El propietario del El Ventorro confirma que Mazón y Vilaplana abandonaron en el restaurante entre las 18.30 y las 19 horas
- La declaración del dueño del Ventorro contradice partes de las versiones de Mazón y Vilaplana
- El dueño de El Ventorro asegura que Mazón salió sin jersey del restaurante
- La sala Repvblicca gana el pulso al ayuntamiento: 'Bielsa siempre ha querido cerrar la sala