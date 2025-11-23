El Valencia BC retoma la Liga en casa tras el parón

Después de tres semanas de ‘descanso’ motivado por los compromisos de la selección absoluta en las Ventanas FIBA en su camino hacia el PreMundial, el Valencia Basket retoma la Liga F Endesa. Y lo hace en casa, en el Roig Arena recibiendo hoy al Innova-tsn Leganés (12.15 horas). El conjunto taronja buscará su sexta victoria consecutiva en la Liga F Endesa en la que sólo ha cedido hasta ahora una derrota.

Rubén Burgos podrá contar con toda la plantilla excepto la ya conocida baja de Cristina Ouviña que sigue recuperando la forma tras su maternidad. Pese a que ante el partido frente a Francia Elena Buenavida sufría un esguince de tobillo, su recuperación ha sido rápida y estará a las órdenes del técnico valenciano. La gran novedad será la canterana del júnior A Marta Llompart que entra por primera vez en una convocatoria del primer equipo con el objetivo de debutar y añadir su nombre al Mur dels Somnis.

Valencia Basket no empezó con buen pie la LF Endesa cayendo en su estreno en la primera jornada en la pista de Baxi Ferrol, inicio que ya ha revertido con cinco victorias consecutivas ante IDK Euskotren, Cadí La Seu, Hozono Global Jairis, Movistar Estudiantes y Kutxabank Araski. Una racha de 5-1 que permite al conjunto taronja estar en tercera posición, aunque compartiendo balance con otros cuatro equipos, posicionados según average. Lidera Spar Girona y le sigue Casademont Zaragoza, mientras que en cuarta posición está IDK y en quinta Durán Maquinaria Ensino.

Este regreso al Roig Arena supondrá el primero de tres domingos consecutivos jugando ante la afición taronja. Este ante Innova-tsn Leganés, después uno el miércoles ante DVTK en EuroLeague Women a las 20 horas y el próximo el domingo 30 ante CAB Estepona a la misma hora. La racha continuará el domingo 7 a las 13 horas ante Spar Gran Canaria y el último el domingo 14 a las 11h frente a Casademont Zaragoza.

Los precedentes entre Valencia Basket e Innova-TSN Leganés en LF Endesa son pocos, puesto que solo han coincidido dos temporadas en la máxima categoría. En la campaña 21-22 el equipo madrileño ascendió y estuvo dos cursos en LF Endesa. En ese periodo hubo cuatro enfrentamientos con un 4-0 para Valencia Basket. El triunfo más amplio fue en la Fonteta en la 22-23 con un 86-49.

El rival

El conjunto madrileño regresa a la máxima categoría después de dos años jugando en LF Challenge con el objetivo de mantenerse en LF Endesa. Con ese objetivo han mantenido el bloque del ascenso, incluyendo a su entrenador Javier Fort. Por el momento llevan un balance de 2-4 con triunfos ante Spar Gran Canaria y Cadí La Seu.

Respecto a su plantilla, mantiene desde LF Challenge a Cristina Bermejo, Aminata Sangare, María Espín, Irene Lahuerta y Lucía Togores. Un bloque, sobre todo, de jugadoras españolas. No obstante, también han hecho incorporaciones para LF Endesa, bebiendo de algunos equipos nacionales como es el caso de Maya Dodson, que estuvo las últimas dos campañas en Lointek Gernika o Briana Herlihy, que llega desde el Unicaja Málaga de LF Challenge.

En el mercado internacional, por su parte, de han hecho con los servicios de Noortje Driessen, que ha destacado en el 3×3, donde fue MVP con Países Bajos, proclamándose campeona de Europa en el FIBA 3x3 Europe Cup 2025. La checa Gabriela Andelova aterriza desde el USK Praha campeón de la EuroLeague Women. Por último, cierra la plantilla la jugadora joven Elena Bosgana, que llega desde la Universidad de Stanford.