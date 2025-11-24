Las obras del Nou Mestalla aceleran con la llegada de los pilares de la futura cubierta

Las obras del Nou Mestalla aceleran en el futuro coliseo del Valencia CF y así en la medianoche de ayer llegaron a València los primeros pilares de acero de 38 metros de largo que sujetarán la cubierta del nuevo estadio. Estas lamas de acero fueron transportadas ayer desde A Coruña a València para su instalación, según informó este domingo el Valencia CF y recogió Levante-EMV en su edición digital.

FCC Construcción, junto a Horta Coslada, está construyendo los 50 pilares de acero que soportarán las 4.800 toneladas de la cubierta del nuevo estadio valencianista, cuya inauguración está prevista para verano de 2027. En realidad es la firma gallega la que fabrica las estructuras de acero en sus instalaciones del Norte de España y desde alli las irán trayendo hasta València para acabar el montaje, la composición y la colocación final en el recinto perimetral de la estructura del futuro estadio.

Miguel Angel Montesinos

Estos pilares construirán las columnas principales de la fachada y de sección rectangular (cerrada) de 1.200x760 mm, además de otros de 1.400x850 mm y de 1.400x760 mm con una base de placas que formarán secciones armadas con rigidizadores longitudinales y transversales.

En el entorno del esqueleto arquitectónico del futuro estadio ya se ven los materiales diseminados y organizados, tal como muestra el vídeo anexo, para continuar con la construcción de la cubierta.

Materiales acumulados en el interior del Nou Mestalla en una foto tomada esta mañana. / Miguel Angel Montesinos

La cubierta, clave en el Nou Mestalla

El Valencia CF considera "uno de los grandes valores del nuevo estadio" la cubierta, que contará con una instalación fotovoltaica constituida por paneles solares con gestión de sistema inteligente en su perímetro exterior. Esta futura cubierta proporcionará un aspecto especial al Nou Mestalla, al que el Valencia CF fía su supervivencia económica y empresarial ya que espera triplicar sus ingresos con la futura explotación del nuevo coliseo.