El Valencia CF no dispondrá de entradas para el partido ante el Rayo

El Valencia CF ha informado por los canales oficiales que el club valenciano "no dispondrá de entradas de público visitante para el partido ante el Rayo Vallecano, que se disputará el próximo lunes 1 de diciembre a las 21 horas en el Estadio de Vallecas".

Tal como informan fuentes de la entidad blanquinegra, "el conjunto madrileño y LaLiga han comunicado al club que nuestros aficionados no podrán acompañar al equipo debido a que el estadio no cuenta actualmente con una zona habilitada conforme a la normativa vigente para el público visitante". Esta situación, lógicamente, "es completamente ajena al Valencia CF", y "viene produciéndose desde inicio de temporada y está siendo analizada semana a semana desde LaLiga", señalan esta fuentes del Valencia.

Sin Pathé Ciss ni Isi

Por otra parte, el encuentro contra el Rayo en Vallecas, que se presenta en lo deportivo como una complicada visita para el Valencia, deja dos buenas noticias para el equipo de Carlos Corberán. Se trata de las bajas por sanción del centrocampista Pathé Ciss y del mediopunta Isi Palazón, capitán y enseña del conjunto madrileño. Ambos tienen que cumplir sanción por la expulsión del mediocentro senegalés, que sufrió en el partido contra el Oviedo por conducta violenta; y por acumulación de tarjetas en el caso del capitán rayista.

Especialmente sensible es la baja de Ciss, un puntal en el centro del campo para el conjunto de Iñigo Pérez ya que aporta músculo y energía pero también una buena salida de balón. En el caso de Isi, el recambio natural apunta a ser Fran Pérez, exjugador del Valencia, que está cuajando un buen inicio de campaña con el Rayo.

Otra circunstancia que juega a favor del Valencia en este desplazamiento a Vallecas es que los jugadores blanquinegros dispondrán de más tiempo para descansar y preparar el choque ya que los madrileños tienen competición europea el jueves, con viaje incluido a Eslovaquia para enfrentarse en la Conference League al Slovan Bratislava.