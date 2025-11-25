El 10K Valencia agota dorsales y bate su récord con 16.000 inscritos

El 10K Valencia cuelga el ‘sold out’. A siete semanas para su celebración, y tras llegar a su límite establecido para esta 18ª edición, el 10K Valencia Ibercaja by Kiprun ha cerrado las inscripciones de su próxima edición del 11 de enero de 2026. Con 16.000 corredores (el límite fijado por la organización desde un inicio), el 10K más rápido del mundo ha logrado su récord histórico de inscritos y ha agotado los dorsales más pronto que nunca.

La carrera abrió el proceso de inscripciones en febrero con diferentes tramos de precios desde los 14 a los 21 euros. Ahora ya no es posible ni siquiera en la Feria de la Carrera, que este año se celebrará por primera vez en el edificio Veles e Vents.

Desde la organización de la prueba, su director Álex Aparicio ha querido agradecer a todos los corredores su confianza en la carrera que por 18º año consecutivo abre el calendario no solo en Valencia sino en las pruebas de ruta de la RFEA y ha asegurado que toda la organización, instituciones, patrocinadores y voluntarios seguirán trabajando para ofrecer «un carrerón». Por su parte, el 5K Valencia Ibercaja, la carrera que se celebra justo antes el mismo 11 de enero, ha entrado en los últimos 500 dorsales disponibles.