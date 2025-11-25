Champions League
El Athletic suma un punto insuficiente en Praga
El partido concluye con un empate a cero que no sirve a los de Valverde para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda
EFE
Bilbao
El Athletic Club empató sin goles en su visita al Slavia Praga en la quinta jornada de la Liga de Campeones y sumó un punto que le sabe a poco después de no aprovechar alguna de las ocasiones de las que dispuso en el Fortuna Arena.
El portero checo, Jindrich Stanek, desbarató cuatro claras oportunidades de gol de los rojiblancos, la primera de ellas a Oihan Sancet a los seis minutos de juego.
En la segunda parte el inspirado guardameta del Slavia salvó a su equipo en tres ocasiones prácticamente consecutivas a remates de Navarro (m.50), Sancet (m.52) y de nuevo Navarro (m.53) tras un gran remate de cabeza del extremo que sacó casi sobre la línea en una fenomenal estirada.
- Reventón de agua en el Jardín del Turia
- València abre la puerta a transformar gasolineras urbanas en oficinas, supermercados o zona comercial
- La información aportada al juzgado revela que Vilaplana habría pagado el aparcamiento a las 19:47 horas
- Fallece el líder más carismático de los damnificados por la pantanada de Tous
- Estos son los bares de Valencia que han ganado los Premios Cacau d'Or 2025
- El padre de la niña fallecida en Alzira: 'Estamos desolados
- Algo está cambiando en la movilidad metropolitana de València
- Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Alzira