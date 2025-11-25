La finestra de Paco Lloret: "El Valencia, sin lanzar las campanas al vuelo y sobre todo gracias al empuje de Mestalla, empieza a resurgir"

Siete jornadas han sido necesarias para que el Valencia pueda conocer la victoria. Esto le ha hecho reencontrarse con los tres puntos "en un partido siempre especial, como es el derbi", sentencia Lloret. El periodista analiza el encuentro en el que el club ha logrado su tercera conquista en esta liga. En trece jornadas, vuelve a dejar la portería a cero y vence por la mínima, uno a cero, ante el Levante, "un resultado que jamás se había dado en todos los precedentes disputados en el campo de Mestalla".

El Valencia ha sabido resolver los partidos en las segundas partes, un patrón que también se vio ante el Getafe y el Athletic de Bilbao, y que refleja una cierta progresión y mejoría. Un aspecto positivo, relacionado con algunas novedades que Corberán ha introducido en el equipo, es la confianza en el portugués Almeida, que está respondiendo con un rendimiento "más que interesante". También hay que resaltar la mejora de los laterales, tanto en la derecha como en la izquierda, y la consolidación de Pepelu, que "hasta ahora había estado muy desdibujado", comenta el periodista.

"El Valencia, sin lanzar las campanas al vuelo y gracias sobre todo al empuje de Mestalla, empieza a resurgir", afirma Lloret. En la próxima jornada, el equipo tendrá la oportunidad en el campo de Vallecas ante un rival, el Rayo, donde hace dos temporadas, con Baraja en el banquillo, se ganó por la mínima con un gol inolvidable, el único de Sergi Canós.