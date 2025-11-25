Marta Llompart, séptima debutante

Marta Llompart no olvidará nunca el partido de este domingo ante el Innova-TSN Leganés, ya que la mallorquina debutó con el primer equipo del Valencia Basket y además, con victoria y sumando. Un salto de gigante para la júnior ‘taronja’, que con 17 años se convierte así en la séptima jugadora de l’Alqueria del Basket que llega a debutar en el primer equipo a las órdenes de Rubén Burgos.

Antes lo hicieron Lorena Segura, Claudia Contell, Paula García, Awa Fam, Elba Garfella y Mirembe Twehamye, todas ellas ya con su nombre en el ‘Mur dels Somnis’, pero este reconocimiento deberá esperar aún en el caso de la mallorquina, ya que aún no ha cumplido los dos años en categorías de formación del club.

Eso sí, Llompart podrá dejar inscrito su nombre en el ‘Mur’ en un futuro próximo si sigue los pasos de un Sergio de Larrea al que le llegó también su debut con el primer equipo antes que los dos años en alguna categoría de formación, incluyendo en ellas las etapas infantil, cadete y junior.

El propio Rubén Burgos se mostraba muy satisfecho con su debut del domingo, con un punto y un rebote en sus cinco minutos en pista. «Marta viene trabajando desde pretemporada como otras. Está muy metida en la preparación de partido, en el ‘scouting’ individual de las jugadoras que iba a defender».