El Valencia CF anuncia su nueva estructura deportiva

El Valencia CF anuncia la puesta en marcha de una nueva estructura deportiva con el objetivo "de impulsar el crecimiento deportivo y la mejora competitiva a lo largo de las próximas temporadas". Los nombramientos de Lisandro Isei, Hans Gillhaus y Andrés Zamora Patacchiola "ayudarán al Valencia CF a responder a los retos del mercado de fichajes a nivel nacional e internacional", han informado fuentes del club. El anuncio de la nueva estructura llega tras volver el CEO Ron Gourlay de su viaje a Singapur donde se reunió con el máximo accionista Peter Lim para recibir el visto bueno.

Con efecto inmediato, el club incorpora bajo la dirección de Ron Gourlay, CEO de Fútbol, a tres profesionales "cuya experiencia, conocimiento, contactos y especialización reforzarán la planificación deportiva del primer equipo y de la Academia VCF".

Lisandro Isei . / Perfil 'X' Lisandro Isei

-Director de Captación y Scouting: Lisandro Isei. Anteriormente fue Director de Scouting en el Al-Ahli de la Saudi Pro League, donde coincidió con Ron Gourlay. Hasta su llegada al club había trabajado como Head of Analytics & Technical Scouting en el Charlotte FC de los Estados Unidos y como scout para distintos clubes europeos como el Willem II y el FC Dordrecht.

-Jefe de Scouting para Europa: Hans Gillhaus. Ha trabajado previamente como scout en el PSV Eindhoven, donde fue campeón de la Copa de Europa en su etapa como futbolista, y en el Chelsea FC y Arsenal FC, además de scout internacional para la Atalanta BC. Además, ha sido director técnico del Zulte Waregem de Bélgica y coordinador de la red de scouting europea del Sunderland FC.

-Jefe de Scouting para Sudamérica: Andrés Zamora Patacchiola. Previamente fue Head Scout de San Lorenzo de Almagro, Scout para Sudamérica para el AVS Futebol de Portugal y, recientemente, First Team Scout del Olympique de Marsella para Sudamérica.

Tal como señalan en la entidad blanquinegra: "Estos nombramientos consolidarán una estructura moderna y cohesionada y potenciarán al Valencia CF con un modelo que contará con los estándares organizativos de los clubes más competitivos del fútbol europeo".

La incorporación de los tres perfiles, subrayan las mismas fuentes, "está plenamente alineada con la visión de futuro del presidente Kiat Lim, reflejan el compromiso del Club de preparar al Valencia CF para responder a los retos que plantea el mercado de fichajes a nivel nacional e internacional, y combinará el análisis de datos con el trabajo de mercado sobre el terreno".

El nombre de Hans Gillhaus ya había trascendido en la prensa local y Levante-EMV lo publicó aunque el Valencia no confirmó en su momento que había contactos con él. De hecho, llegó a visitar la Ciudad Deportiva de Paterna para conocer de primera mano cómo funciona la entidad blanquinegra.

Un central y un delantero centro, prioridades en el mercado de invierno

El nuevo equipo técnico-deportivo tiene mucho trabajo que hacer con vistas ya al mercado de invierno en el que el Valencia CF deberá tratar de buscar refuerzos, con un central como prioridad y un delantero centro, sin olvidar otras posiciones como el mediocentro o el lateral derecho, a expensas de cómo evolucionen Thierry y Foulquier.