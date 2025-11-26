A pasar con el máximo de victorias posible

La Euroleague Women vuelve a escena con la última jornada de la primera fase de grupos en la que Valencia Basket recibirá en el Roig Arena a DVTK Huntherm. El conjunto de Rubén Burgos afronta la cita con la tranqulidad de tener los deberes hecho en cuanto a clasificación se refiere, pero con la obligación igualmente de ganar para mejorar su posición de cara a la segunda fase de la competición.

Tanto los triunfos totales como el balance de puntos anotados y recibidos se arrastran a la siguiente ronda, por lo que Valencia no puede dejarse llevar aunque ya esté clasificado de forma matemática.

En las cinco jornadas disputadas hasta la fecha, Valencia Basket ha sumado tres triunfos y dos derrotas, ambas ante el todopoderoso Fenerbahce, números que le permiten estar en una cómoda segunda posición del Grupo C. Cabe recordar que en el partido del Roig Arena ante las turcas, solo un golpe desafortunado del aro que escupió el balón de Raquel Carrera separó a VBC de la victoria.

Para esta nueva cita de Euroliga, el entrenador Rubén Burgos, cuenta con toda la plantilla disponible a excepción de Cristina Ouviña, que sigue con su puesta a punto tras ser baja toda la pasada temporada por su maternidad, y Raquel Carrera. La pívot taronja ya fue baja el pasado domingo ante el Baloncesto Leganés por precaución y seguirá recuperándose de unas molestias de rodilla que arrastra desde el inicio de temporada.

Rubén Burgos, en la rueda de prensa previa al partido, tranquilizó sobre la situación de Raquel dejando claro que todo está bajo control: «El plan con Raquel Carrera estaba diseñado con los ritmos de trabajo en el día a día. Los minutajes empezaron poco a poco en la Supercopa y dentro de ese plan, con este parón necesario para ella, tenía que revaluarse con unas nuevas pruebas y nuevos test. Por eso fue baja contra el Leganés. No tenía unas molestias mayores, pero teníamos que comprobar el camino que estábamos siguiendo y en las próximas horas sabremos cuál es el siguiente paso».

Se juegan la tercera plaza

Sobre el partido ante DVTK, el técnico taronja expresó que «queremos dar máxima continuidad de resultados ante un rival que va a pelear por sumar victorias ya que posiblemente pueda acceder a la siguiente ronda. En casa estamos en buena línea y en la Euroliga también, con un juego colectivo y anotando con fluidez».

Al Roig Arena llega un DVTK con la necesidad de ganar para tener opciones de ser tercero de grupo. El conjunto húngaro está empatado a una victoria y cuatro derrotas con el Olympiacos, cuarto, pero su balance anotador por el momento le es favorable. En cualquier caso, una derrota en Valencia unida a la sorpresa de Olympiacos ante Fenerbache dejaría al conjunto húngaro en cuarta posición. DVTK será conocedor del resultado del conjunto griego antes de empezar su partido.

En el único precedente hasta el momento de la temporada, Valencia Basket no dio opción al DVTK en el partido disputado en Hungría, imponiéndose con mucha facilidad 64-99. Kayla Alexander y Hind Ben Abdelkader fueron las más destacadas con 23 y 22 puntos respectivamente.