El Valencia es el sexto equipo más asequible de LaLiga, según un estudio

El fútbol es el deporte más seguido, el más popular, en España, pero los estudios demuestran que se está volviendo un lujo para muchos aficionados. Con los precios de entradas, abonos y merchandising en constante aumento, ser fiel a tu equipo puede convertirse en un auténtico desafío económico. Así, un estudio publicado por Betsson, el gigante sueco de las casas de apuestas deportivas y casino online más grande del mundo, sitúa al Valencia CF como el sexto equipo más asequible para sus aficionados. En esta lista que analiza los clubes de LaLiga, el Elche es el primer club más barato para sus hinchas, con un coste medio anual de 491,6 euros. Por detrás, están la Real Sociedad (512,83 euros ), el Celta de Vigo (567,92 euros) y el Villarreal CF (572,17 euros)

Cada temporada, los seguidores de LaLiga invierten cientos de euros para no perderse ni un solo partido de su club favorito, explican los responsables del estudio que en todas las partidas analizadas realizan estimaciones a la baja. "En este contexto, el Valencia CF se sitúa en una posición intermedia del ranking, ni entre los equipos más caros ni entre los más asequibles", concluyen estas fuentes de Betsson.

Análisis del coste medio anual de ser fan de los equipos de LaLiga. / Betsson

Valencia CF: "un coste equilibrado" para los aficionados

Según el estudio de Betsson, los aficionados del Valencia CF gastan una media de 605,61 € al año, "lo que coloca al club en la sexta posición de los equipos más asequibles, muy cerca de RCD Espanyol y por debajo de clubes como el Sevilla FC o el Athletic Club", añaden estas fuentes.

Los elementos que conforman el gasto anual analizado son:

"Abono de temporada: 300 € , un precio moderado en comparación con otros equipos de LaLiga " .

, un precio moderado en comparación con otros equipos de LaLiga . "Camisetas local y visitante por 200 € , situándose en el tramo medio-alto del ranking " .

, situándose en el tramo medio-alto del ranking . "Merchandising accesible , con gorra por 15 € y bufanda por 11,95 € " .

, con gorra por 15 € y bufanda por 11,95 € . "Uno de los costes de aparcamiento más bajos , con apenas 78,66 € por los 19 partidos en casa".

, con apenas por los 19 partidos en casa". "Bocadillo económico en el estadio (5 €) , dentro de los más baratos de la competición".

, dentro de los más baratos de la competición". "Tour del estadio por 16,10 €, ligeramente por debajo de la media".

Gracias a este balance, el Valencia CF se posiciona "como un club con un coste razonable para los aficionados, especialmente en comparación con los gigantes del fútbol español : Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid", subrayan los responsables del estudio de Betsson.

Clasificación completa con el listado de menos a más asequibles:

Ranquing

Equipo

Coste para los aficionados

1

Elche CF

491,60

2

Real Sociedad

512,83

3

Celta Vigo

567,92

4

Villarreal CF

572,17

5

Getafe CF

588,07

7

RCD Espanyol

605,87

8

Girona FC

626,56

9

Deportivo Alavés

632,64

10

Sevilla FC

669,53

11

RCD Mallorca

671,79

12

Rayo Vallecano

692,58

13

Levante UD

699,52

14

Real Oviedo

742,67

15

CA Osasuna

763,22

16

Real Betis

778,47

17

Athletic Bilbao

779,57

18

Atlético Madrid

798,12

19

FC Barcelona

810,96

20

Real Madrid

1025,92

"Los datos muestran que el Valencia CF se encuentra en una posición equilibrada dentro de LaLiga, con un coste anual que lo hace accesible para la mayoría de aficionados, especialmente si se compara con los grandes clubes españoles", reiteran los autores del estudio. Los equipos más potentes, auténticas multinacionales del fútbol mundial, como Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid son los más caros para sus hinchas. A los madridistas les cuesta 1025,92 euros su pasión, mientras que los culés se dejan 810,96 euros y los colchoneros, 798,12 euros.

Además, el otro equipo de la ciudad, el Levante UD, según el mismo estudio, resulta bastante más caro para sus hinchas que los otros equipos valencianos citados -Elche CF, Villarreal CF y Valencia CF- ya que sería el octavo más caro de toda la competición con una media de 699,52 euros anuales. Le superarían otros equipos modestos, Real Oviedo (742,67 euros) y Osasuna (763,22 euros), Real Betis (778,47 euros), y los mejores de la liga, Athletic, Atlético, Barça y Madrid.

Metodología

Este estudio de Betsson clasifica a los 20 equipos de LaLiga según su nivel de accesibilidad económica para los aficionados. Se analizaron cinco tipos de gastos habituales de un fan, sumando todas las cantidades para obtener el coste total anual. Los equipos se ordenaron de menor a mayor según este gasto.

Factores analizados:

Precio del abono de temporada

Precio de las camisetas local y visitante

Precio de la gorra del equipo

Precio de la bufanda del equipo

Coste medio de aparcamiento

"Todos los datos son correctos a noviembre de 2025", indican los autores del estudio.