El Valencia es el sexto equipo más asequible de LaLiga, según un estudio
Según la casa de apuestas deportivas Betsson, el club valenciano es el sexto más barato para los aficionados si se analiza el coste del abono anual, el merchandising, el precio de las camisetas y los gastos de aparcamiento y bares
Real Madrid, FC Barcelona y Atlético lideran esta clasificación negativa para los seguidores; y Elche, Real Sociedad y Celta disfrutan de los mejores precios
Entre los valencianos, Elche y Villarreal son los más asequibles para los socios y los simpatizantes, y el Levante UD es el más caro
El fútbol es el deporte más seguido, el más popular, en España, pero los estudios demuestran que se está volviendo un lujo para muchos aficionados. Con los precios de entradas, abonos y merchandising en constante aumento, ser fiel a tu equipo puede convertirse en un auténtico desafío económico. Así, un estudio publicado por Betsson, el gigante sueco de las casas de apuestas deportivas y casino online más grande del mundo, sitúa al Valencia CF como el sexto equipo más asequible para sus aficionados. En esta lista que analiza los clubes de LaLiga, el Elche es el primer club más barato para sus hinchas, con un coste medio anual de 491,6 euros. Por detrás, están la Real Sociedad (512,83 euros ), el Celta de Vigo (567,92 euros) y el Villarreal CF (572,17 euros)
Cada temporada, los seguidores de LaLiga invierten cientos de euros para no perderse ni un solo partido de su club favorito, explican los responsables del estudio que en todas las partidas analizadas realizan estimaciones a la baja. "En este contexto, el Valencia CF se sitúa en una posición intermedia del ranking, ni entre los equipos más caros ni entre los más asequibles", concluyen estas fuentes de Betsson.
Valencia CF: "un coste equilibrado" para los aficionados
Según el estudio de Betsson, los aficionados del Valencia CF gastan una media de 605,61 € al año, "lo que coloca al club en la sexta posición de los equipos más asequibles, muy cerca de RCD Espanyol y por debajo de clubes como el Sevilla FC o el Athletic Club", añaden estas fuentes.
Los elementos que conforman el gasto anual analizado son:
- "Abono de temporada: 300 €, un precio moderado en comparación con otros equipos de LaLiga".
- "Camisetas local y visitante por 200 €, situándose en el tramo medio-alto del ranking".
- "Merchandising accesible, con gorra por 15 € y bufanda por 11,95 €".
- "Uno de los costes de aparcamiento más bajos, con apenas 78,66 € por los 19 partidos en casa".
- "Bocadillo económico en el estadio (5 €), dentro de los más baratos de la competición".
- "Tour del estadio por 16,10 €, ligeramente por debajo de la media".
Gracias a este balance, el Valencia CF se posiciona "como un club con un coste razonable para los aficionados, especialmente en comparación con los gigantes del fútbol español : Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid", subrayan los responsables del estudio de Betsson.
Clasificación completa con el listado de menos a más asequibles:
Ranquing
Equipo
Coste para los aficionados
1
Elche CF
491,60
2
Real Sociedad
512,83
3
Celta Vigo
567,92
4
Villarreal CF
572,17
5
Getafe CF
588,07
7
RCD Espanyol
605,87
8
Girona FC
626,56
9
Deportivo Alavés
632,64
10
Sevilla FC
669,53
11
RCD Mallorca
671,79
12
Rayo Vallecano
692,58
13
Levante UD
699,52
14
Real Oviedo
742,67
15
CA Osasuna
763,22
16
Real Betis
778,47
17
Athletic Bilbao
779,57
18
Atlético Madrid
798,12
19
FC Barcelona
810,96
20
Real Madrid
1025,92
"Los datos muestran que el Valencia CF se encuentra en una posición equilibrada dentro de LaLiga, con un coste anual que lo hace accesible para la mayoría de aficionados, especialmente si se compara con los grandes clubes españoles", reiteran los autores del estudio. Los equipos más potentes, auténticas multinacionales del fútbol mundial, como Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid son los más caros para sus hinchas. A los madridistas les cuesta 1025,92 euros su pasión, mientras que los culés se dejan 810,96 euros y los colchoneros, 798,12 euros.
Además, el otro equipo de la ciudad, el Levante UD, según el mismo estudio, resulta bastante más caro para sus hinchas que los otros equipos valencianos citados -Elche CF, Villarreal CF y Valencia CF- ya que sería el octavo más caro de toda la competición con una media de 699,52 euros anuales. Le superarían otros equipos modestos, Real Oviedo (742,67 euros) y Osasuna (763,22 euros), Real Betis (778,47 euros), y los mejores de la liga, Athletic, Atlético, Barça y Madrid.
Metodología
Este estudio de Betsson clasifica a los 20 equipos de LaLiga según su nivel de accesibilidad económica para los aficionados. Se analizaron cinco tipos de gastos habituales de un fan, sumando todas las cantidades para obtener el coste total anual. Los equipos se ordenaron de menor a mayor según este gasto.
Factores analizados:
- Precio del abono de temporada
- Precio de las camisetas local y visitante
- Precio de la gorra del equipo
- Precio de la bufanda del equipo
- Coste medio de aparcamiento
"Todos los datos son correctos a noviembre de 2025", indican los autores del estudio.
