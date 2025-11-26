Xavi Pascual celebra su regreso con una trabajada victoria

Regresó Xavi Pascual a casa y se encontró medio Palau vacío, señal inequívoca de una cierta desafección con el equipo, pero con todos los espectadores aplaudiéndole, prueba irrefutable de la ilusión con que se le recibió. Comprobó el técnico, sentado en el banquillo de casa, que le costará reenganchar al equipo con la grada, tanto como le costó batir al Villeurbanne (88-78).

Hasta el último cuarto no logró el Barça despachar al colista. Cuando sumaron los secundarios, sin necesidad de que su aportación fueran puntos: un par de robos de Juani Marcos y otro par de Myles Cale, ovacionados ambos para certificar que la defensa también es bella. Sobre todo, en épocas de carestía, evidente con el desangelado inicio del duelo en un pabellón al que le faltó calor y le sobraron butacas vacías, tal vez por el impacto de la derrota del fútbol en la víspera o el opaco renombre del Villeurbanne, un histórico que viajó con la matrícula colgando.

Sus carencias, aun teniendo a Nando de Colo y Thomas Heurtel, pitado, por supuesto, se vieron pronto: el cuadro francés metió dos canastas y 14 de sus 19 puntos llegaron gracias a tiros libres. Un detalle de la mejorada defensa azulgrana, aunque el ataque barcelonista tampoco fue para tirar cohetes como reveló su pírrica ventaja al cierre del primer parcial.

Fall y Massa pelean por un balón durante el Barça-Villeurbanne. / Dani Barbeito / SPO

Laprovittola, lesionado

Que el asunto no pintaba bien a juicio de Pascual se vio con el cambio radical del quinteto en pista con el 25-23 y tiros libres para De Colo. Habían entrado los 12 de la plantilla. No estaba entre ellos Nicolás Laprovittola, que se lesionó de nuevo. En octubre se lesionó en el aductor izquierdo; ahora se ha dañado el aductor derecho. Se le han pronosticado cuatro semanas de baja.

La reacción tardó en producirse. No hubo una transformación evidente con ventajas y desventajas que no superaban dos canastas de distancia. Punter concentró sus primeros 10 puntos para mantener la situación (45-44).

Thomas Heurtel frente a Willy Hernangómez. / Dani Barbeito / SPO

De Colo aún brilla

Un tapón de Shengelia y el primer triple de Brizuela (3 de 11 y 2 de 11 presentaban ambos equipos hasta entonces) fueron las dos únicas acciones que despertaron la atonía en la antología del error. Ni siquiera con el 54-48, en la máxima ventaja local se dispararon los decibelios por la inexistente continuidad en los aciertos.

No lo permitió tampoco De Colo, magistral. Con 38 años manejó al Villeurbanne y al Barça. Dejó la pista conel 56-61, asfixiado con 20 puntos y un solo fallo más seis asistencias, y el Barça reparó fácilmente el socavón (68-65) a pesar del esfuerzo de Heurtel (36 años).

Marcos, un mozalbete frente a ellos, les apretó las tuercas y Cale, un portento físico, facilitaron los primeros contrataques, tardíos, para que el Barça se soltara, anotando con facilidad (80-61) y encarrilara el final feliz de la vuelta de Pascual.