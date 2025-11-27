FÚTBOL
Isco y Amrabat se lesionan entre ellos... con Sevilla y Barça en el horizonte
Situación insólita la vivida en el partido de Europa League entre Betis y Utrecht con una lesión entre compañeros
Marc Gázquez
Situación insólita la vivida en el partido de Europa League entre Betis y Utrecht con una lesión entre compañeros. Y es que tan solo empezar el encuentro, un fuerte choque entre Sofyan Amrabat e Isco ha provocado la lesión de ambos jugadores.
Isco recibió una patada de su propio compañero cuando ambos iban a pugnar por un balón en el minuto dos de partido. El ex del Madrid ha intentado continuar sobre el terreno de juego tras ser atendido, pero finalmente no ha podido continuar en el partido.
De hecho, se ha retirado directamente al vestuario con visibles gestos de dolor. La mala suerte se ha cebado con Isco, que volvía a ser titular tras superar sus problemas físicos.
Pero no tan solo ha salido malparado Isco, sino que unos minutos después Amrabat también ha necesitado ser atendido por los servicios médicos. Finalmente, ha sido sustituido gastando así otra ventana de cambios para el Betis en el duelo europeo.
Los problemas físicos de Amrabat e Isco preocupan aún más viendo el calendario que tiene por delante el Betis. Los béticos se miden al Sevilla, su gran derbi, este fin de semana y posteriormente juegan contra el FC Barcelona.
- Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau
- Fallece el oficial de la Policía Nacional al que un ladrón machacó la cabeza con una piedra en Vinalesa
- El ex de Vilaplana revela que la periodista vio otro vídeo a las 19.07 horas con los destrozos en el Poyo mientras estaba con Mazón
- María José Catalá pide al presidente de La Liga que cambie la hora de un partido del Valencia porque coincide con el Maratón
- La autopsia a la niña de 6 años fallecida en Alzira no detecta ninguna causa directa de la muerte
- El jefe de gabinete de Carlos Mazón: 'Espero y deseo que esto se aclare lo antes posible
- Directo: Juanfran Pérez Llorca se enfrenta a su pleno de investidura como presidente de la Generalitat sin garantías de apoyo de Vox
- Hallazgo arqueológico en el entorno del Castillo de Sagunt