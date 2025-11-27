Moore, Reuvers y Montero se van con sus selecciones

Tras cerrar este martes con un pleno su segunda serie de cuatro partidos consecutivos en el Roig Arena, la plantilla del primer equipo masculino del Valencia Basket afronta este paréntesis para los partidos de selecciones con tres jugadores que se concentrarán con sus respectivos equipos nacionales para afrontar compromisos internacionales. Omari Moore está convocado para jugar sus primeros minutos con Macedonia del Norte mientras que Nate Reuvers (Hungría) y Jean Montero (República Dominicana) también han acudido a la llamada de su selección. Además, el jugador de Valencia Basket cedido en el Peristeri BC, Álvaro Cárdenas, ha sido llamado por la selección española para disputar los dos primeros partidos para la Copa del Mundo 2027 en Dinamarca (jueves 27, 18.30h) y ante Georgia (domingo 30, 19.45h).

Moore, con Macedonia

Omari Moore será el primero en abrir la acción. El exterior de Valencia Basket se ha incorporado este miércoles 26 de noviembre a la concentración del equipo nacional de Macedonia del Norte para los primeros partidos de la ronda pre-clasificatoria para el Eurobasket 2029. Moore será el segundo de los nacionalizados que tendrá a su disposición el entrenador Ilievski, pues también cuenta con el interior Jacob Wiley, aunque solo uno de ellos podrá participar en cada choque.

Reuvers, con Hungría

Nate Reuvers vuelve con Hungría Después de ser uno de los jugadores más destacados para sacar el billete para esta fase, con un promedio de 15,3 puntos y 6,3 rebotes en la fase de pre-clasificación, Nate Reuvers regresa con Hungría para afrontar la primera ventana europea de clasificación para la Copa del Mundo 2027.

Montero con R.Dominicana

El último jugador taronja en entrar en acción en estas ventanas es el dominicano Jean Montero, que afrontará un doble enfrentamiento ante México para comenzar la ronda clasificatoria americana para la Copa del Mundo 2027. La República Dominicana jugará el primero de los partidos como visitante el sábado 29 de noviembre a las 03. 40h en el Gimnasio Marcelino González de Zacatecas City. Y después irá a casa para repetir enfrentamiento ante los mejicanos el martes 2 de diciembre a las 01.10 horas en el Pabellón Ricardo Gioriber Arias de Santo Domingo.

Key no tiene una lesión grave

Por último, la victoria de Valencia Basket ante el Bayern Munchen dejó una mala noticia en clave taronja. Braxton Key, la última incorporación del equipo de Pedro Martínez, tuvo que abandonar la pista del Roig Arena antes de tiempo al resentirse de unas molestias en su rodilla derecha tras un mal gesto durante un lance del juego. El jugador norteamericano ya no pudo regresar a pista.

Este miércoles, Key se ha sometido a las pertinentes pruebas médicas para conocer el alcance del problema físico y, una vez conocidos los resultados, Valencia Basket ha emitido un comunicado en el que indica que el jugador necesitará un proceso de recuperación pero descarta una lesión grave.