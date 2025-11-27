El Rallye Ciudad de Valencia cumple 25 años

La Sala de Prensa del Complejo Deportivo La Petxina de la Fundación Esportiva Municipal de València fue ayer el escenario de la presentación oficial del XXV Rallye Ciudad de Valencia – Memorial Javi Sanz. La ceremonia contó con la participación de autoridades locales, representantes de federaciones de automovilismo y organizadores, quienes destacaron la importancia histórica y deportiva de esta prueba. La apertura corrió a cargo de Mª Ángeles Vidal Ruiz, Directora Gerente de la Fundación Municipal de Deportes, quien subrayó la relevancia del rallye en el calendario nacional y agradeció la labor de la Escudería Bengala en consolidar la prueba. Vidal destacó la dificultad del recorrido y celebró que la Ceremonia de Salida se celebre en pleno centro de la ciudad, en el Palau de l’Exposició, el viernes 28 a las 18 h.

A continuación, Manuel Durán, Presidente del Comité Organizador, cedió la palabra a José Vicente Medina, Vicepresidente de la RFEDA, quien elogió la capacidad de la Escudería para llevar a cabo grandes eventos, recordando la cancelación del rallye el año pasado debido a la organización de los FIA Master Games Motorsport, las Olimpiadas mundiales del motor. Medina reafirmó el compromiso de la Federación con el Rallye Ciudad de Valencia, incluyendo la participación del Hyundai IONIC 5N como Coche “0” del SuperCampeonato de España de Rallyes, y solicitó la implicación de patrocinadores, municipios y aficionados para garantizar el éxito de la prueba. Por su parte, Ignacio Aviñó, Presidente de la Federación de Automovilismo de la Comunitat Valenciana, resaltó el esfuerzo del comité organizador para superar las dificultades previas a la prueba y aseguró que la federación autonómica brindará todo su apoyo. Aviñó valoró la inscripción y el atractivo del recorrido, que incluye la participación de numerosos equipos autonómicos y el respaldo de varios municipios de la provincia. El presidente de la Escudería Bengala detalló el programa de la carrera y el itinerario por los distintos municipios, haciendo hincapié en la ceremonia de salida, que incluirá firma de autógrafos, actuaciones regionales y la presentación de cada equipo. n