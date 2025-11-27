Paco Camps trajo hasta dos inversores interesados en comprar el Valencia CF

El expresidente de la Generalitat Valenciana Paco Camps fue entrevistado ayer en los micrófonos de Esports Migdia, el programa que dirige el periodista Paco Lloret en Valencia Capital Radio y hoy mismo el informador y colaborador de Levante-EMV ha analizado las revelaciones del exdirigente del PP valenciano y ampliado una información relevante. El 'expresident' dejó varios titulares sobre la actualidad del Valencia CF, el Nou Mestalla, la afición y la crisis deportiva que vive la entidad blanquinegra. A preguntas de Lloret, Paco Camps -valencianista de pro, nieto, hijo y padre de valencianistas- reveló que lideró una operación "con gente muy profesional" para comprar el Valencia CF a Peter Lim, "hace años", que no fructificó.

Camps, "de manera altruista", trajo dos inversores, que ahora se ha sabido, uno europeo y otro estadounidense, que estaban interesados en adquirir el club. Se trataba de un proyecto serio donde uno de los fondos se encargaría de la parte deportiva; y el otro fondo, de la financiera y empresarial. Aquella operación implicaba además una inyección económica importante para hacer un equipo competitivo. Pero no cuajó y los inversores se retiraron, según ha explicado el propio Lloret en su programa.

"Hay que devolver el Valencia a los valencianos"

En cuanto a la actualidad del club, Paco Camps ha llamado a "poner en marcha un proceso para que el club vuelva a manos de los valencianos y de los valencianistas". "El Valencia -por su mala situación deportiva, confesó- me duele cada día". De ahí que reconoció "lo he intentando pero no salió" aquella operación y hoy reclama "voluntad política" para que el Valencia recupere la posición que debe tener. "No hay ningún otro evento en la ciudad, como cuando juega el Valencia en casa cada quince días, que tenga un impacto mediático de ese nivel en toda España". De hecho, "para revertir" la situación actual y que el club vuelva a manos de los valencianos, su opinión es que hay que decirle a Peter Lim "con toda serenidad y firmeza" que debe vender la SAD a los valencianistas.

A su juicio, "todos los actores implicados", aficionados, políticos, socios... "tienen que sentarse todos juntos, accionar medidas y decirle al dueño -a Peter Lim-, usted tiene que dejar de ser presidente del Valencia y devolverlo a los valencianos". Para ello, reclamó "voluntad política" e "interlocución" de los políticos y de las autoridades con la propiedad "para con serenidad y dentro de la legalidad" revertir la situación y que el club regrese a sus socios y a los valencianos. Camps señaló que hace falta "una gran sentada" porque "ni el club es de los valencianos, ni el estadio es el que estaba previsto ni la situación deportiva es la que debería". Respecto al futuro coliseo de la Avinguda de les Corts Valencianes, el exdirigente del PP, señaló que "el desarrollo urbano parece más importante que el propio estadio" lo cual "no tiene sentido". "La Generalitat y el Ayuntamiento -recordó- le dieron unas compensaciones urbanísticas al Valencia CF para que se construyera un estadio 5 estrellas y ahora las compensaciones urbanísticas son más importantes que el estadio", lamentó. "No será el estadio 5 estrellas que estaba previsto", reiteró en el programa de Paco Lloret.

Paco Lloret, en una foto de archivo. / Francisco Calabuig

"No se han cumplido las condiciones de la venta"

Respecto al proceso de la venta del Valencia CF, en 2014, cuando Peter Lim compra las acciones del club que estaban en manos de la Fundación VCF, y asume el control accionarial del Valencia; Paco Camps advierte que no se ha cumplido las 4 condiciones básicas a las que se comprometió el empresario de Singapur con la ciudad y con la afición.