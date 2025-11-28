Horta Coslada: “Para nosotros el Nou Mestalla es una obra singular”

El Nou Mestalla ha entrado en una nueva fase de construcción, una fase decisiva en la que tienen que verse avances nítidos e importantes cada semana, con la elevación de los 50 pilares del futuro estadio. En los últimos días se ha acelerado la llegada de piezas y elementos clave como las pilastras que soportarán la gran cubierta del estadio, que pese 4.800 toneladas. En esta línea, Ricardo Rodríguez, Product Manager de Horta Coslada, la empresa de Galicia que fabrica estos componentes de acero señala: “Para nosotros el nuevo proyecto del Nou Mestalla es una obra singular, muy importante para nosotros, dado que tenemos mucha experiencia en este tipo de proyectos”, añade esta fuente.

Los responsables de Horta Coslada recuerdan que están fabricando piezas -como los pilares, la base de los pilares, las torres de escalera o el anillo estructural- bajo las indicaciones de FCC Construcción. Ricardo Rodríguez añade que en el taller de Arteixo, "estamos desarrollando el proyecto para el Valencia CF. Estamos fabricando la estructura principal del Nou Mestalla, que se compone de pilares y de anillos de compresión". Los pilares, recuerda este directivo, "son 50 piezas de unos 37-38 metros de largo, y pesan entre 25 y 40 toneladas".

El anillo de compresión se compone también de 50 basamentos, con cajones de unos 15 a 17 metros de largo y unas 40 toneladas."Estos pilares sustentan el anillo de compresión que será la estructura principal de la cubierta del estadio”, relata este directivo de Horta Coslada sobre un proceso de fabricación "que involucra en el día a día a 70 personas entre caldereros y soldadores y que se extenderá hasta el verano de 2026".

El agua de lluvia servirá para el riego

El Nou Mestalla recogerá en su cubierta el agua de la lluvia para el riego, según desveló el director de Operaciones e Infraestructuras del Valencia, Christian Schneider, en la jornada 'Sostenibilidad y reporte empresarial: retos y oportunidades' celebrada en el Palco VIP de Mestalla.

Dentro de dicha jornada, Schneider participó en la mesa redonda 'Retos y oportunidades en la información de sostenibilidad (ESG) y reporte no financiero'. En su intervención, el directivo del Valencia aseguró que el Nou Mestalla "va a ser un cambio sustancial para el club y la ciudad". "Este proyecto se inició en 2007, pero lo hemos vuelto a arrancar y se tiene que amoldar a la situación actual. Va a ser un punto de encuentro fascinante, a nivel de comodidad y servicios. Va a ser un cambio radical", dijo.

