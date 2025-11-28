La Liga rechaza la petición de la alcaldesa para cambiar el horario del Valencia-Sevilla

La Liga de Fútbol Profesional ha rechazado la petición de María José Catalá de cambiar el horario del Valencia-Sevilla pese a que coincide con el Maratón de Valencia. Según informa Radio Valencia Cadena SER, el presidente de LaLiga ha ignorado la carta que le envió la alcaldesa de València con esta petición y el partido se tendrá que disputar en principio a la hora prevista: 16.15 horas, el 7 de diciembre. La patronal del fútbol profesional argumenta problemas relacionados con los derechos de televisión para atrasar el horario o incluso para trasladar el encuentro a otro día, como el lunes.

A pesar de la misiva que le mandó Catalá, esta misma semana, Tebas no ha sido sensible a su petición, pese a los problemas de accesos a la ciudad y las graves dificultades de movilidad interior que se van a generar en València por la coincidencia de la prueba atlética con el partido de fútbol. La Policía Local, en especial, está muy preocupada por el colapso que pueda darse en el centro urbano y en los aledaños de Mestalla ya que además el fin de semana del 6 y 7 de diciembre ya son las prenavidades y el público sale a las calles de forma masiva para hacer compras y disfrutar de las luces navideñas. Ese día entre 300.000 y 330.000 personas llenarán las calles en lo que puede acabar en un caos mayúsculo pero Javier Tebas se ha negado a tratar de poner cordura en este asunto.

Por contra, la Federación de Baloncesto si ha aceptado que el baloncesto femenino -el Valencia Basket-SPAR Gran Canaria- se atrase desde las 13 horas a las 15.30 horas a falta de confirmación oficial.