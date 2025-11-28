Cómo seguir la Maratón de València y animar a los corredores
La carrera del 7 de diciembre se podrá seguir desde varios canales de televisión, además de poder apoyar físicamente a los participantes en las Fan Zone
El domingo, 7 de diciembre, se celebrará en València la Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. Esta carrera es una de las mejores del mundo del running y esta edición será la más multitudinaria de su historia. A partir del jueves 4, la ciudad comenzará a tomar forma de maratón con los primeros eventos y cortes de calle.
Además de los corredores y la ubicación, la afición es uno de los pilares fundamentales del espectacular ambiente que se crea alrededor del evento. Por eso, la organización ha facilitado varias Fan Zone a lo largo del recorrido y diversos canales de televisión retrasmitirán la carrera.
Cómo seguir a los corredores
Los dorsales de los que participen en la Maratón Valencia llevarán un chip implantado. Gracias a este chip, en la app oficial del Maratón Valencia, podrás seguir a cualquier corredor introduciendo el número de dorsal.
Además, Valencia Ciudad del Running ha organizado varios puntos en los que los aficionados se podrán concentrar. Para animar a los corredores, cerca de un centenar de Fan Zones acogerán a los apasionados del deporte para que puedan alentar a los participantes. Si quieres saber la ubicación exacta de estos puntos, haz clic en este enlace.
La carrera se retrasmitirá por televisión
La cobertura de un evento de esta magnitud necesita estar al nivel de una de las mejores maratones del mundo. Por eso, diversos canales de televisión retrasmitirán la carrera en varios idiomas por su interés a nivel internacional.
Los canales a través de los cuales podrás seguir todos los detalles serán: #Vamos, TeleDeporte, Eurosport y À Punt (en valenciano). Además la página web de VCRUNNING emitirá las imágenes en español y en inglés.
