Calero: “Espero que no me fusilen, voy a continuar con toda la fuerza del mundo”

El entrenador del Levante, Julián Calero, dijo tras la derrota contra el Athletic, la cuarta consecutiva, que espera que no le "fusilen" y aseguró que va a seguir "con toda la fuerza del mundo", aunque su continuidad en el club no depende de él.

“Entiendo el mundo del fútbol, hay cosas que un entrenador puede controlar y otras no. No me corresponde a mí (hablar de si teme por su continuidad) cuando estás abajo. En una situación como la nuestra estás en boca de todos y en entredicho. Entiendo las circunstancias, entiendo todo”, señaló.

Calero agregó que, si van últimos, “evidentemente” ha fallado bastante, mucho más de lo que se debe fallar: “Eso esta en mi debe y tengo que encontrar soluciones que es para lo que estoy aquí, no para buscar problemas”.

“Por eso intento tranquilizar y responsabilizar a todos. Mi trabajo es hacer que esto no se convierta en un hervidero incontrolable y las derrotas suele hacer ese desgaste feo y vamos a intentar que no sea así”, agregó.

Sobre el partido, Calero dijo: “No estamos compitiendo como debemos de competir. La primera parte es todo lo contrario a un equipo mío, al menos en la segunda parte hemos competido. Tenemos que rectificar algunas cosas y no perder el ánimo”.

“No hay eximentes que valgan, las derrotas son por algo y ha sido como ha sido. En la segunda parte con algunas acciones nos podíamos haber metido en el partido, pero no ha sido así. Es lógico que esté todo el mundo decepcionado”, añadió.

En ese sentido, el técnico madrileño señaló que el vestuario está fastidiado. “Nuestra intención era habernos hecho fuertes en el Ciutat y sacar puntos, pero eso no está pasando y nos está lastrando en la competición”, comentó.

"No voy a tirar la toalla"

“La vida y la competición no nos permite tirar la toalla. Intento rehacerme rápidamente porque mi vida ha sido muy dura y he tenido que levantarme muchas veces, me voy a levantar una vez más y voy a intentar levantar a todo el mundo aunque parezca que el agujero es terrible”, destacó.

Preguntado sobre la actuación del defensa uruguayo Alan Matturro, respondió: “Llevaba muchos meses sin competir, nos hemos metido en la boca del lobo, tenia que coger confianza en el partido poco a poco y no de golpe”.

“La idea era que jugara fácil para evitar que pudiera encontrarse nervioso. En algunas cosas se le ha notado ese ritmo, ha intentado hacer lo que ha podido. Ha sido el conjunto más que él, en la primera parte estamos todos señalados”, explicó.

“El puntaje es triste, muy malo, que indiscutiblemente te lleva a segunda división, pero todavía se puede revertir. No podemos venirnos abajo, hay que seguir intentándolo y no voy a consentir que nadie tire la toalla”, insistió.