Corona: "Seis años en el Valencia CF fueron muchísimos"

Miguel Ángel Corona, exdirector deportivo del Valencia CF, fue presentado este viernes como nuevo director técnico del Panathinaikos, club en el que compartirá espacio con el entrenador de la época gloriosa a principios de siglo en Mestalla, Rafa Benítez. El toledano ha preferido esquivar las preguntas sobre su etapa en València, que la califica como "fantástica", a pesar de que bajo sus años de responsabilidad en los fichajes el equipo no volvió a jugar en Europa, estuvo dos temporadas coquetando con el descenso y el global del rédito económico extraído con ventas de jugadores por los que él apostó se quedó en unos escasos dos millones de euros.

Sin querer entrar hablar del pasado, a Corona sí se le escapó un dardo encubierto contra el funcionamente de gestión que rige en el Valencia CF, con un presidente, Kiat Lim, a miles de kilómetros de distancia. "Se agradece mucho tener al presidente tan cerca", comentó sobre la ayuda que está sintiendo estos días del presidente del Panathinaikos, Giannis Alafouzos.

Ahora, Miguel Corona trabajará como subordinado del nuevo director deportivo del 'Pana', que también ha sido presentado en sociedad, Stefanos Kotsolis. "No es momento de hablar del Valencia. Es momento de hablar del Panathinaikos. Estoy entusiasmado y con muchas ganas de trabajar. Estoy frente a nuestro presidente y le digo que tengo una gran relación con Stefanos y que formamos un excelente equipo. Es algo que aprecio mucho, tener a los dirigentes tan cerca de mí", comentó.

¿Por qué se marchó del Valencia CF?

Al ser insistido por sus tiempos en el Valencia y cuáles fueron los motivos que le llevaron a cambiar la entidad de Mestalla, una de las de mayores dimensiones en la historia del fútbol español, por el Panathinaikos, Corona respondió admitiendo cierto desgaste de su largo lustro en la capital del Túria. "Me ha movido el proyecto, el plan, la ambición de todos. Cinco o seis años en València fueron muchísimos. El plan que seguimos era muy ambicioso, muy atractivo para una profesional como yo, con tanta pasión. Sentí que quería dar el siguiente paso. Este es un gran club, con millones de aficionados y grandes ambiciones. Era imposible negarse", confesó.

Además, el exdirector deportivo blanquinegro reconoció, tal y como informó SUPER, que llevaba un tiempo trabajando para su nuevo club. Semanas antes del anuncio de su marcha, Corona ya había alcanzado un acuerdo verbal con los griegos a la espera de resolver contractualmente su salida del Valencia. "Antes de mi llegada aquí ya estábamos trabajando. Para mí, fue fácil conectar y encontrar buena química. Mi objetivo es hacer un buen trabajo, priorizando al Panathinaikos". Entre las cuestiones en la que ya estaba sirviendo al club griego en la distancia se halla una modernización de la estructura similar a la emprendida por Ron Gourlay en el VCF. "Estamos evaluando el sector de exploración y reconstruyendo esta parte de la secretaría técnica de forma moderna y funcional. Ya hemos empezado".

Objetivo: crear ingresos... "Ser competitivo requiere generar dinero"

Curiosamente, en este terreno habló de su meta de "generar ingresos" al club griego, algo que no hizo con el Valencia. "Estamos aquí para crear un organigrama moderno y estable, generar ingresos, pero también ser competitivos. Tenemos que encontrar el equilibrio en todo esto, porque, como saben, ser competitivo requiere generar dinero, y para eso nos estamos preparando, tanto financieramente como para lo que tenemos que hacer como equipo", explicó.

¿Le preocupa a Corona la presión de los fans del 'Pana', siempre fervientes y exigente con el equipo verde? Parece que no, y dice que está acostumbrado a trabajar bajo "presión". "Estoy acostumbrado a trabajar así. Sé lo que significa el fútbol desde hace muchos años. Me alegra poder gestionar estas situaciones. Puedo decir que estamos aquí para reconstruir nuestro departamento de fútbol, nuestro equipo. Para gestionar el mercado, por supuesto".

Unos planes, los del Panathinaikos, similares a los del Valencia CF también en el objetivo de trabajar, a medio-largo plazo, para regresar a la élite en el verano de 2027 con el nuevo estadio. "Queremos trabajar para que cuando entremos en nuestro nuevo estadio estemos lo más arriba posible", concluyó Corona.