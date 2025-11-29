Doble dardo de Corberán a Javier Tebas

Esta temporada se están dando más coincidencias de lo normal en lo que afecta a horarios poco acertados para los encuentros del Valencia CF. Más allá de tener demasiadas citas en días laborables (viernes y lunes), en las últimas semanas ha aumentado la polémica por los horarios impuestos para citas tan importantes como el Derbi de Mestalla ante el Levante UD, sorprendiendo a propios y extraños con un viernes noche. Como el horario ante el Sevilla FC en Mestlla el domingo 7 a las 16:15, justo después de terminar la Maratón de Valencia en la que serán miles los participantes directos y otros muchos quienes acudan a diferentes puntos de la ciudad para disfrutar de una de las mayores citas con el atletismo que se dan en toda Europa.

Ni las peticiones de cambio de hora para uno u otro partido por parte de los clubes ni tampoco la carta enviada por María José Catalá, alcaldesa de Valencia, a Tebas, hicieron que el mandatario diera paso a la lógica. Sobre esto fue cuestionado el técnico en rueda de prensa.

"El aficionado es la esencia del fútbol"

"Hay una coincidencia de dos eventos en la misma ciudad y con un horario relativamente estrecho entre ambos. Es una pena que no se cuide más la esencia del fútbol, que es el ciudadano. Empatizar con el ciudadano es la esencia y es una pena que no se haga", explicó Corberán.