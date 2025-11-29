El Barcelona mantiene el tono en la Liga y se coloca líder a la espera del Madrid

El día que el Barcelona celebró su 126º aniversario, Raphinha regresó al once azulgrana, ya totalmente recuperado de su lesión, para contribuir con dos asistencias a la victoria ante el Alavés (3-1), que se adelantó en el marcador, y regalar a su equipo el liderato de LaLiga, a la espera de lo que este domingo haga el Real Madrid en Motilivi.

Intenso en la presión, afilado en el desmarque de ruptura y siempre preciso a la hora de asistir a sus compañeros, la presencia de Raphinha cambió, por momentos, la cara de un equipo que le había echado demasiado en falta los últimos dos meses.

Y eso que el encuentro empezó de la peor manera para que el Barça despejara sus dudas tras la dura derrota de Stamford Bridge (3-0). Porque el Alavés se adelantó en el primer minuto de juego a la salida de un córner.

Casadó despejó mal el balón, que le cayó a Ibáñez y este lo empujó a placer al fondo de la red. Un arranque de partido inesperado que aún pudo ser más dramático para los intereses azulgranas si, en la jugada siguiente, Cadebe no hubiese cruzado demasiado su disparo tras internarse por la banda izquierda en el área local.

Se desperezó rápido el conjunto catalán, aplicado en la presión gracias a la voracidad de Raphinha, a quien Tenaglia le sacó un remate que se colaba a gol. Eric García, ubicado en el lateral derecho, cebeceó alto en la jugada siguiente, pero el Barça ya mandaba en posesión, juego y sensaciones.

Una combinación entre Balde y Raphinha por la banda izquierda acabó en el 1-1 de Lamine Yamal, quien fusiló con la zurda tras recibir el balón del extremo brasileño.

La apuesta de Flick por un doble pivote inédito con Casadó y Bernal tras la baja de última hora de De Jong por motivos personales no acababa de funcionar, pero Dani Olmo, mediapunta titular ante la ausencia de Fermín por lesión, hizo el segundo antes de la medida hora al rematar al primer palo una nueva asistencia de Raphinha.

Un mazazo para el Alavés, que en la jugada anterior pudo adelantarse de nuevo con un remate el segundo palo de Otto que Joan García salvó milagrosamente en boca de gol.

El Barcelona siguió pareciendo demasiado frágil en defensa, pero al menos aumentó su producción ofensiva con un Raphinha hiperactivo y un Lamine Yamal muy incisivo que parece haber dejado definitivamente olvidada su molesta pubalgia.

El '10' pudo hacer el tercero al filo del descanso tras una pared con Lewandowski, pero en lugar de disparar de primeras con la zurda, estrelló el balón en un palo con la derecha tras driblar a Sivera en busca del golazo de la jornada.

En el añadido, de nuevo el Alavés, y una vez más por la banda izquierda, amenazó a Joan García, pero el remate de Lucas Boyé salió rozando el palo derecho del meta azulgrana.

Flick sentó a Bernal al descanso y dio entrada a Rashford, mientras Pedri calentaba en la banda, coreado por el público del Camp Nou, esperando tener sus primeros minutos tras lesionarse en el clásico contra el Real Madrid.

Antes de ceder el testigo a Pedri para que este disputara la última media hora del choque, Raphinha pudo firmar su tercera asistencia de la tarde en el lanzamiento de un córner, pero el remate de cabeza de Lewandowski se encontró con una mano salvadora de Sivera.

El equipo de Coudet, cada vez más replegado atrás, ya no tenía las opciones a la contra de las que había gozado en la primera parte y el Barça siguió acosando la zaga visitante, aunque se mostró demasiado impreciso en los metros finales.

Lamine Yamal, Olmo y Casadó lo intentaron en varios disparos, pero la defensa del Alavés blindó la meta de Sivera. Además, el conjunto victoriano aún tuvo tiempo de meterle el miedo en el cuerpo al Barcelona en unos minutos finales en los que se fue con todo a por el empate.

A seis minutos para el final, Joan García ganó un mano a mano con el recién ingresado Guridi que el arbitro acabó anulando por fuera de juego.

En la última contra del partido, el Camp Nou por fin respiró aliviado, cuando Olmo recibió un pase de Lamine Yamal y cruzó el balón al fondo de la red sobre la salida de Sivera para hacer el definitivo 3-1.