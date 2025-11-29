Los once elegidos por Julián Calero para enfrentarse al Athletic Club

El Levante necesita los tres puntos como el comer para no entrar en complicaciones. La derrota en Mestalla le colocó en una situación delicada y a su entrenador, Julián Calero, en el centro de la crítica. Es por ello que el duelo ante el Athletic Club es de trascendental importancia aunque el once presente bastantes variaciones. Sin Dela ni Matías, Calero hace debutar a Matturro para acompañar a Elgezabal en la defensa, en una alineación donde Koyalipou será el acompañante de Etta Eyong en la delantera.

ONCE DEL LEVANTE UD: Ryan; Toljan, Elgezabal, Matturro, Manu Sánchez; Oriol Rey, Kervin Arriaga, Olasagasti; Carlos Álvarez, Etta Eyong, Koyalipou.