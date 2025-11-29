Rioja: Todos los porqués del entrenador en una renovación "merecida"
Corberán: "La renovación de Rioja es una decisión acertada del club"
José Garrido
Carlos Corberán, técnico del Valencia CF, ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa habitual previa al partido de Liga. El Valencia CF se enfrentará el próximo lunes, a las 21:00 horas, en Vallecas ante el Rayo y, en una semana marcada por la renovación de Luis Rioja, el entrenador de Cheste ha explicado la importancia del jugador en la plantilla y ha valorado la decisión del club.
El pasado jueves, el Valencia hizo oficial la extensión de contrato de Rioja hasta 2027. Cabe recalcar que el extremo renovaría automáticamente si llegaba al número de partidos establecido, pero el club decidió renovar su situación contractual de forma anticipada, acto en el que Corberán fue parte, como explicó el propo Rioja. "Significa que está contento con mi trabajo y voy a intentar rendir al máximo y dar todo el trabajo que tengo dentro y dar la mejor versión", comentó el jugador.
Valoración del entrenador sobre Luis Rioja
Corberán, a colación de este tema, ha indicado el valor que le da a la figura de Rioja dentro del vestuario: "La valoración en la plantilla no puede ser mejor. Es importantísimo en todos los sentidos, tanto en juego como en mentalidad. Ha merecido esa renovación porque nos da muchas cosas, tanto por derecha como por izquierda. Juega tanto de lateral izquierdo como derecho. Veo un jugador con una predisposición enorme y capacidad de adaptación. Sus primeros partidos como extremo derecho mejoraron al tercero que lo hizo allí y ya no estaba claro si es mejor en una banda o la otra", ha valorado el técnico sobre el principal capitán sin brazalete dentro del grupo.
