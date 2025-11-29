Previa Valencia Basquet -Estepona: "Queremos seguir con la racha"

Valencia Basket afronta este domingo un nuevo reto en el Roig Arena, donde enlaza su tercer encuentro en apenas una semana. El conjunto taronja recibe a Ingeniería Ambiental CAB Estepona, un recién ascendido que llega sin complejos y que ya ha demostrado capacidad para competir en la LF Endesa. Con seis victorias consecutivas y un juego cada vez más sólido, el equipo de Rubén Burgos afronta este duelo con la intención de mantener su dinámica positiva ante su público.

El técnico valenciano pone el énfasis en la necesidad de conectar con la grada a través del esfuerzo, la energía y la continuidad en el juego coral. Además, subraya la importancia de gestionar las cargas físicas tras un tramo exigente y con bajas sensibles que obligan a ajustes constantes en la rotación.

Recuperar fuerzas y mantener la identidad

Burgos reconoce que la prioridad del cuerpo técnico en los últimos días ha sido recuperar a las nueve jugadoras profesionales disponibles, especialmente a aquellas que han acumulado más minutos por las ausencias en posiciones clave. Tanto Cristina Ouviña, en proceso de reincorporación progresiva tras su maternidad, como Raquel Carrera, recuperándose de molestias en su rodilla izquierda, siguen siendo baja. La joven Paula Saravia completa la convocatoria.

El entrenador destaca que jugar de nuevo en casa es un impulso importante: “Volver a estar junto a nuestro público y mostrar un buen esfuerzo” es, para él, la base que permitirá al equipo ofrecer una puesta en escena sólida desde el inicio.

Un Estepona peligroso y cargado de talento

Pese a ser un recién ascendido, Ingeniería Ambiental CAB Estepona no será un rival sencillo. Con un balance de 2-5 y actuaciones destacadas ante equipos consolidados, el conjunto malagueño ha construido una plantilla equilibrada, con jugadoras experimentadas y referentes ofensivos que pueden castigar cualquier error.

Kayla Alexander, la mejor del partido entre el Valencia Basket y el DVTK Huntherm. / Germán Caballero

Burgos destaca la dirección de la base Melissa Gretter, jugadora con amplia trayectoria en la competición. En el perímetro, tanto Madison Conner como Maddie Garrick representan una amenaza real desde el triple, obligando al Valencia a defender con agresividad y precisión los bloqueos y las situaciones exteriores. En la pintura, el desafío es mayúsculo: Sika Koné (actual máxima anotadora de la LF Endesa) y Leia Dongue aportan físico, lectura y mucha capacidad de dominar en cercanías del aro. “Nos van a exigir nuestra mejor versión defensiva”, recalca el técnico.

Crecimiento ofensivo y continuidad en el juego coral

A pesar de las bajas y la carga de partidos, Burgos valora de forma muy positiva el crecimiento del equipo en ataque. El Valencia Basket ha encontrado un equilibrio más definido entre su juego interior y exterior, sumando puntos en transición y desplegando una circulación de balón más fluida.

El técnico apuesta por mantener esa línea: seguir compartiendo el balón, explotar la versatilidad del equipo y reforzar la identidad colectiva que les ha permitido convertirse en el conjunto más en forma de la competición con su racha de seis victorias seguidas.

Roig Arena, un factor determinante en el tramo clave

El enfrentamiento ante Estepona será el segundo de cuatro partidos consecutivos en el Roig Arena, un tramo del calendario que puede resultar decisivo para consolidar sensaciones y puntuar con regularidad. Tras vencer al Innova-tsn Leganés y afrontar un exigente compromiso europeo ante DVTK, el Valencia vuelve a competir ante su gente con el objetivo de mantener el pulso en la zona alta de la tabla.