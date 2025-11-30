Primeras palabras de Calero tras ser despedido del Levante UD

Tras la derrota del Levante por 0-2 en casa ante el Athletic, en tono irónico, el técnico Julián Calero, aseguró que "espero que no me fusilen". Pues lo fusilaron. En menos de 24 horas, tras el fatídico encuentro que hundía a los granotas aún más en la zona de descenso, en el penúltimo lugar con nueve puntos, y tras cuatro derrotas consecutivas, la junta directiva del club de Orriols anunciaba su destitución como entrenador del Levante,

Calero, tras entrenar por última vez al quipo y firmar su carta de despido este domingo por la mañana en las instalaciones del club, siempre correcto, decidió parar su coche y atender a los medios de comunicación: "Uno siempre está fastidiado con estas cosas, pero solo tengo palabras de agradecimiento para todos y así va a ser y voy a salir de la misma forma en la que entré, con una sonrisa y agradecimientos, ni más ni menos", confesó, sin restos de rencor en su palabras.

Igual que el día anterior aseguraba que "no hay excusas que valgan" ante la mala imagen ofrecida por los granotas, hoy también confesaba que no tenía ninguna queja de la forma en la que había sido despedido. "Me lo han comunicado como han podido. Hoy en día con las redes sociales la situación no es sencilla, pero me lo han comunicado bien tanto Pepe (Danvila) como Pablo (Sánchez), máximo accionista y presidente, respectivamente.

Un levantinista más

Además, Calero indicó que este lunes se despedirá más tranquilamente. "Charlaré con todos y agradeceré el cariño y los momentos muy buenos que hemos vivido aquí y los menos buenos como hemos tenido". También aseguró que se va siendo un levantinista más, porque eso es "algo que se clava en el alma y ya no sale", manifestó.