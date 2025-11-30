Una semana para el gran día

Dicen que el maratón es como la vida: Una montaña rusa llena de emociones. Cada kilómetro -como cada día- es un momento de adrenalina, alegría y emoción, pero también de dudas, incertidumbre, miedo, lágrimas y dolor. Eso dicen porque para mí este es mi primer maratón, por lo que se pueden imaginar todo lo que está pasando por mi cabeza durante estos últimos días y meses de preparación. ¿Quién me mandaría a mí meterme aquí?

Yo diría que esta semana también es un poco como ese maratón. Sí, señores. Mi semana empieza hoy, domingo. Para mí, el inicio de esta semana no es el lunes ni el momento en el que entro por la puerta del trabajo. Para mí la semana empieza hoy, domingo 30 de noviembre. Concretamente, ha empezado a las seis de la mañana, momento en el que ha sonado el despertador, he desayunado, me he puesto mis deportivas y he encendido el reloj para dar la primera zancada. A partir de hoy solo quedarán siete días para situarme en ese arco de salida entre miles de corredores que están allí para cumplir su objetivo. Lo pienso y ya me provoca un cúmulo de nervios y emociones.

Y escribo estas líneas cuando el trabajo ya está hecho. O, al menos, la parte más dura. Tras los últimos 18 kilómetros de entrenamiento bien matutinos, hoy termina la preparación del maratón. Porque el maratón no solo son esos 42,195 kilómetros de distancia, sino que antes de esa carrera, hemos realizado muchos y muchos maratones de entrenamientos. Y hoy he parado el reloj con la sensación de comerme el mundo. Y lo agradezco.

Y, a partir de ahora, empieza la lucha mental. Mientras me tomo mi café con leche y mi tostada para recargar fuerzas, intento visualizar cómo serán estos siete días. Nada de sobrecargas, muchos carbohidratos y proteínas y, sobre todo, descanso y nada de improvisaciones. Y, por supuesto, mentalidad positiva. Esta semana, sin duda, es la semana de los interrogantes: ¿Y si no puedo?, ¿Qué pasará con ese temido muro?, ¿Y si no he entrenado suficiente?, ¿Y si debería haber comido más?, ¿Y si aquel entrenamiento lo hubiese hecho mejor?. Pero, frente a ese autoboicot mental, también hay una parte que intenta motivarme: Recuerda todos esos días que estabas cansadísima y sacaste fuerzas para entrenar, los días que te levantabas a horas impensables, esa serie en la que te creías Usain Bolt... O, la que más me gusta: Piensa en esa pasarela azul en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, cuando esa medalla ya esté en tu cuello y esas personas a las que quieres te estén esperando con un gran abrazo.

Y, entre dudas y motivaciones, vuelvo a pensar que todo está hecho. Que el maratón se corre con las piernas, pero, sobre todo, con la cabeza y el corazón. Un maratón son 30 kilómetros de piernas, otros diez de cabeza y los últimos dos se corren con el corazón. ¿Y los últimos 195 metros? Pues con las lágrimas en los ojos y con la sensación de ser invencible. Y de eso también se trata la vida: De ponerle cabeza y corazón, aún en los peores momentos. Así que vamos a exprimirla al máximo. Vamos a por estos siete días. Vamos a por ese maratón.