Araujo baja indefinida para recuperarse psicológicamente
El capitán azulgrana, ha solicitado una pausa indefinida para reencontrar su estabilidad psicológica, con el pleno respaldo del club, el vestuario y la directiva
Álvaro García-Granero
Ronald Araujo atraviesa un momento emocional complejo que le ha llevado a pedir al FC Barcelona un tiempo para recuperarse mental y psicológicamente. Según adelantó Mundo Deportivo, el central y capitán azulgrana, muy exigente consigo mismo, arrastra desde hace semanas una sensación de agobio que se acentuó tras su expulsión ante el Chelsea, motivo que ha derivado en esta decisión tan honesta como valiente para su propio bienestar y el del equipo.
Araujo siempre se ha caracterizado por su compromiso absoluto con el Barça. Ha aceptado suplencias, cambios de rol y posiciones tan insólitas como la de delantero centro, donde incluso marcó el gol decisivo frente al Girona. Precisamente por esa actitud ejemplar, considera que lo más honesto era levantar la mano y pedir una pausa. El club, plenamente consciente de su importancia y de su profesionalidad, ha respaldado sin dudarlo esta decisión.
La solicitud no tiene fecha de regreso. En situaciones de salud mental, remarcan desde el entorno del jugador, no se pueden establecer plazos cerrados. Lo que sí está claro es que, físicamente, el internacional uruguayo se encuentra en perfectas condiciones; es su estabilidad emocional la que necesita ser restaurada.
Respaldo absoluto del club y del vestuario
El Barça ha activado todo su soporte institucional y psicológico para acompañar al defensor, incluido el presidente Joan Laporta, que desde Andorra le dedicó un mensaje público de ánimo: el máximo mandatario destacó su compromiso, rechazó las críticas excesivas que ha recibido y recordó que “aquí ganamos todos y perdemos todos”.
Deco y Hansi Flick también han mostrado un apoyo rotundo al central, conscientes de su importancia deportiva y humana dentro del vestuario. Araujo, uno de los capitanes más queridos, siempre se ha preocupado por el grupo, como demostró recientemente organizando una comida en su casa para reforzar la unión del equipo.
Un proceso centrado en la salud mental
El uruguayo se enfocará ahora en recomponerse emocionalmente, acompañado de su familia, sus agentes y sus compañeros, quienes ya conocen el difícil momento que atraviesa y le han brindado su respaldo total. Araujo ha sufrido episodios de ansiedad en las últimas semanas y entiende que este paso atrás momentáneo es necesario para volver a su mejor versión.
