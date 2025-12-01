Calero: "Cogí un equipo en Segunda con problemas y lo dejo en Primera"

Julián Calero se ha despedido este lunes de la afición granota tras su destitución como técnico del Levante UD. El entrenador madrileño se marcha dando las gracias, pero también con tono reivindicativo al sacar pecho de su trayectoria en la entidad de Orriols.También se ha mostrado convencido de que podría haber salvado al equipo, actualmente a solo tres puntos de los puestos de permanencia.

Calero ha aseverado que cuando llegó al Levante en junio de 2024, "cogí a un conjunto en Segunda División, con muchos problemas sociales y deportivos" y ha resaltado que lo deja en Primera División "a tres puntos de la salvación", aunque ha admitido "la mala racha de resultados, que entiendo provoca la destitución". También ha enfatizado en que este año y medio "la afición se ha reilusionado con el equipo tras unos años duros, y que los jugadores se han revalorizado", situación que ha permitido "hacer ventas importantes, fruto del trabajo del día a día".

En este sentido, el técnico se ha mostrado "convencidísimo de que iba a salvar al equipo, 100%. Pero son decisiones que tengo que respetar y que entiendo en esta mala racha y quiero y deseo que el Levante se salve", apuntó en una rueda de prensa.

Sin reproches y dando las gracias

"Entiendo que cuando la toman es porque piensan que es la mejor decisión. Me habría gustado acabar la temporada porque creo que lo habríamos sacado pero no reprocho absolutamente nada. Respeto absoluto y agradecimiento", ha añadido.

Finalmente ha espetado un "gracias, gracias, gracias porque es la forma de salir de los sitios tras año y medio increible".