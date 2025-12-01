En el partido ante Georgia
Great Osobor, estrella de la selección española de baloncesto, sufre una grave lesión de rodilla
El jugador del Science City Jena alemán brilló en su debut ante Dinamarca, pero tendrá que estar varios meses de baja tras el percance en su segundo partido como internacional
EP
El ala-pívot tudelano Great Osobor, de 22 años, sufrió un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, una rotura radial del cuerno anterior del menisco externo y otra del ligamento cruzado anterior de esta misma articulación, en la victoria por 90-61 sobre Georgia este domingo en la segunda jornada de la fase de clasificación al Mundial 2027, según un comunicado.
"Las pruebas realizadas anoche confirman que Great Osobor tiene un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, rotura radial del cuerno anterior del menisco externo y rotura del ligamento cruzado anterior de esta misma articulación", informó la FEB.
La federación mostró "su tristeza por este diagnóstico y el apoyo firme al jugador, a quien acompañará en todo lo que sea necesario durante su proceso de recuperación". "'La Familia' espera la vuelta de Great, que se ha hecho un hueco en el corazón de todos en muy poco tiempo", agregó el comunicado.
Osobor, jugador del Science City Jena alemán, debutó con la selección en estas 'Ventanas' y fue uno de los jugadores más destacados en su debut, con 12 puntos -segundo jugador español con más anotación del encuentro en Dinamarca-, pero en su segundo encuentro con la selección, sufrió esta grave lesión de rodilla, por la podría estar varios meses de baja.
- El transporte público de València muere de éxito: 'No cabe un alfiler, es insoportable
- Valencia consigue su primer Pueblo Más Bonito de España
- Un alto cargo de Mazón desaconsejó a Pradas el confinamiento por Forata por ser un “lío jurídico”
- Un polémico cartel de la Generalitat indigna a los vecinos de los pueblos de la dana
- El rescate del niño perdido en la playa de Oliva fue 'in extremis': 'Está un minuto más en el agua y no lo cuenta
- Encuentran al menor de 12 años con síndrome de Down desaparecido en el bosque de Navarrés
- Almussafes prepara 600.000 metros de suelo para una factoría como la de MG
- Localizado y trasladado a La Fe el niño de 10 años que había desaparecido en Oliva