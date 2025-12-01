Por aquel maratón que no pude correr

La pandemia de la Covid-19 supuso un punto de inflexión. La mentalidad de aquella niña que aprobaba Educación Física gracias a los exámenes teóricos y que odiaba cualquier tipo de deporte cambió completamente. Recuerdo escuchar aquella noticia en la que se vinculaba el deporte con la reducción del riesgo de muerte en caso de contraer el virus. Puede sonar a tópico, pero aquello me impactó. Entre tanto confinamiento, contagios y medidas, decidí buscar algún vídeo en Youtube que me mostrara algunos ejercicios para hacer en casa. Improvisé mi propio gimnasio con sillas, botellas y palos de escoba o fregona.

Luego vino la desescalada. Aquel día en el que pudimos salir a la calle para practicar deporte. No pude dormir en toda la noche.Tracé mentalmente el recorrido. Me puse mis deportivas y salí a correr por primera vez. No era la única que había decidido salir a disfrutar del entorno. Y, no, el resultado no fue el que yo me había imaginado. De hecho, solo llevaba un kilómetro cuando ya no podía con mi alma. Y, casi cuatro años después, me planto en mi primera maratón. Aunque para ser más exactos no fue hasta 2023 cuando di el salto de las carreras populares al medio maratón de València. Dos años después ya van doce: València, Castellón, Madrid, Santa Pola o Torrevieja, entre otras.

"Ahora el maratón", pensé. Y el año pasado decidí dar el paso a esta distancia tan temida. "¡Enhorabuena! Tu inscripción se ha realizado correctamente". Ese fue el mensaje que recibí en mi correo. Y un cosquilleo recorrió mi estómago. Realmente es el segundo año que recibo este mensaje, ya que mi debut iba a ser en 2024. Tras dos meses de preparación, llegó aquella trágica jornada que nunca nadie hubiese querido vivir. El 29 de octubre de 2024 me rompió anímicamente. Decidí colgar las deportivas y darle voz a esas miles de personas que lo habían perdido todo. Eso era más importante que cualquier maratón. No había horas para entrenar y tampoco ganas. Una semana después decidí salir a correr por salud mental. Cuatro kilómetros. Esa fue la distancia que recorrí. De repente, paré y me puse a llorar. Sabía que no estaba bien. El primer paso era admitirlo.

Días después llegó el momento más difícil. ¿Cancelo la inscripción? ¿Lo intento? Le di muchas vueltas, pero sabía que no estaba preparada, sobre todo mentalmente. De hecho, no quise ni acudir a València para ver la carrera y animar a los valientes que sí que habían decidido recorrer ese día las calles del 'cap i casal'. Sabía que me iba a doler mucho. Pero la vida me tenía guardada una gran sorpresa. Aquel día se iba a realizar una carrera popular en un pueblo cercano. Me inscribí con la idea de no pensar en aquel maratón y, así, tener un nuevo reto en el que centrarme. Y, sin creerlo, quedé la primera de mi categoría. Y ahí aprendí que la vida siempre te sorprende. Entre tanta oscurida, siempre hay un poco de luz. Y, aunque con el miedo de cualquier principiante, me ilusiona saber que ya queda un día menos para estar en ese arco de salida. Aunque sea un año después, vuelvo con las ganas de conseguirlo.