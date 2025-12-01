Marcelino, nombrado mejor entrenador de noviembre en LaLiga

El técnico español del Villarreal, Marcelino García Toral, ha sido elegido 'Mejor Entrenador de LaLiga EA Sports' en noviembre, tras conseguir ganar todos los partidos con su equipo y colocar al 'submarino amarillo' en tercera posición, a sólo dos puntos del líder, el Barcelona, informó este lunes la competición.

El conjunto 'groguet' venció a domicilio al RCD Espanyol por 0-2 y a la Real Sociedad por 2-3, y logró una contundente victoria ante el Rayo Vallecano por 4-0 en La Cerámica, y otro triunfo por 2-1 ante el RCD Mallorca también en casa.

El entrenador asturiano se alzó por primera vez esta temporada con el premio al Mejor Entrenador tras imponerse en la votación final al argentino Diego Pablo Simeone (Atlético de Madrid) y al alemán Hansi Flick (Barcelona).

Y es que el conjunto amarillo va disparado en la competición doméstica. El triunfo en San Sebastián supone otro registro histórico en este arranque de liga, ya que el equipo castellonense sumó por primera vez diez triunfos tras la disputa de las catorce primeras jornadas del campeonato

El mejor registro databa de las temporadas 07-08 y 10-11, en las que se sumaron nueve victorias en los primeros catorce partidos, un logro superado tras el partido ganado en el tiempo de prolongación ante la Real Sociedad.

El Villarreal suma a día de hoy seis victorias de local, tras ganar a Oviedo, Girona, Athletic Club, Mallorca, Osasuna y Rayo Vallecano; mientras que a domicilio ha logrado cuatro victorias ante el Sevilla, RCD Espanyol, Valencia y Real Sociedad.

Con estas diez victorias, dos empates y solo dos derrotas en estos catorce partidos, el equipo también logra su mejor arranque de puntos. Los 32 puntos sumados, mejoran los 30 puntos de la temporada 10-11 y los 28 puntos de la temporada 07-08.

