Novedades en la lista del Valencia CF para Vallecas

El Valencia CF viaja este lunes a Madrid en busca de tres puntos lejos de Mestalla, frente al Rayo Vallecano (21:00 h, Vallecas), que confirmen la reacción iniciada con los cuatro de seis sumados ante Betis y Levante en casa. Un desplazamiento en el que seguirá causando baja por lesión el extremo Largie Ramazani.

Cedido a finales del mercado estival por el Leeds United, el belga Ramazani apenas ha jugado 103 minutos de Liga en el arranque de la competición. A mediados de octubre sintió unas molestias musculares en el cuádriceps de la pierna derecha, que acabaron siendo una rotura muscular que lo tiene apartado del equipo camino de dos meses.

Para el partido en Vallecas de esta noche, por lo tanto, en entrenador, Carlos Corberán, cuentan con las bajas por lesión del mencionado Ramazani, además de Mouctar Diakhaby, también en la fase final de su recuperación. En el caso del extremo belga, que ha ido uniéndose progresivamente al grupo, se espera que pueda reaparecer en una convocatoria el próximo domingo en el duelo de la jornada 15 ante el Sevilla FC.

Jesús Vázquez, la nota positiva

La noticia positiva es que Jesús Vázquez sí está en la expedición rumbo a Vallecas tras una semana con molestias físicas.

El resto del equipo se encuentra en perfectas condiciones. A la convocatoria Corberán ha adherido dos jugadores del filial, David Otorbi, quién sigue en dinámica del primer equipo mientras Ramazani no esté disponible, y el polivalente defensa y capitán del Valencia Mestalla, Rubo Iranzo.

Lista de 23 convocados

Julen Agirrezabala

Stole Dimitrievski

Cristian Rivero

Thierry Rendall

Dimitri Foulquier

Eray Cömert

José Copete

César Tárrega

José Gayà

Jesús Vázquez

Rubén Iranzo

Baptiste Santamaría

Pepelu

Javi Guerra

Filip Ugrinic

André Almeida

Luis Rioja

Dani Raba

Diego López

David Otorbi

Arnaut Danjuma

Lucas Beltrán