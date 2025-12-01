Rayo - Valencia: El extraño partido para el Valencia en Vallecas
El conjunto de Corberán no contará con afición en la grada visitante al no cumplir el club local con la normativa de la Liga
El Valencia CF se mide esta noche a las 21 horas contra en Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas. El conjunto de Carlos Corberán tratará de mantener su progresión ascendente, tanto en sensación de juego como en resultados, tras cosechar cuatro puntos de los últimos seis posible ante Betis y Levante. Eso sí, la dinámica positiva se inició en Mestalla y ahora deberá materializarse lejos del feudo de la Avenida de Suecia donde los valencianistas tiene un lastre de puntos.
Pero en el encuentro de hoy, los de Corberán no solo tendrán que superar al Rayo sino también a una extraña sensación: la ausencia de valencianistas en la grada visitante. Y es que el Valencia CF anunció la pasada semana que la entidad de Vallecas no facilitaría entradas para la afición del Valencia para el partido de este lunes. De tal forma, que el habitual espacio destinado a la afición visitante en el campo madrileño no tendrá senyeres ni camisetas valencianistas.
Pero, ¿cuál es el motivo para que el Rayo Vallecano no ceda un número de entradas para la afición visitante? La entidad que preside Martín Presa debe acometer una actuación en la parte de la grada que normalmente ocupan los aficionados rivales. En concreto, un muro o un elemento de separación para distanciarse de los aficinados del Rayo que comparten esa zona de la gradería. Por tanto, al no estar ejecutada esa intervención para cumplir con la la normativa vigente, la Liga no autoriza la presencia de aficionados visitantes. De hecho, esta situación no solo la ha sufrirá esta noche el Valencia CF sino que viene produciéndose desde inicio de temporada. De hecho, la entidad de Mestalla ya ha anunciado que no cederá entradas a la afición rayista para el partido de la segunda vuelta, concretamente el de la jornada 36.
La crítica de Carlos Corberán
La no presencia en nutrido grupo de valencianistas en Vallecas fue criticada por el entrenador Carlos Corberán. "Es una pena no tener a la afición el lunes con nosotros. Da mucha rabia, porque nos gusta verles y que no pueda estar presente es una limitación. Es una pena no cuidar cada detalle que ayude a la afición, porque es la esencia de la afición", apuntó en rueda de prensa el preparador de Cheste.
La única esperanza para los jugadores será que aficionados valencianistas de Madrid y alrededores, o de la propia Valencia, hayan adquirido entradas sueltas en las gradas rayitas, pero sin el calor y color de un núcleo compacto.
