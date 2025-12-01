El tándem Iborra-Del Moral, para Copa y...Liga con el Levante UD

El presidente del Levante UD Pablo Sánchez confirmó que la idea es que el técnico del filial Álvaro Del Moral y el que era ayudante de Julián Calero, Vicente Iborra, dirijan al equipo esta semana tanto en la Copa como en LaLiga y afirmó que no hay tomada una decisión aún sobre si sustituirán de manera definitiva al destituido entrenador madrileño.

"La idea es que Álvaro Del Moral y Vicente se sienten en Cieza (en la Copa) y en Pamplona", explicó Sánchez en declaraciones a los medios de comunicación tras la rueda de prensa en la que Calero se despidió del club.

"Toda la gente que está en el club tiene categoría para hacer frente a esta situación, nos pasó en la dirección deportiva y funcionó, confiamos en gente de la casa y por qué no va a funcionar en la parte técnica. Tanto Álvaro (del Moral) como Vicente están capacitados. No es (una decisión) ni interina ni definitiva, es nuestra apuesta en este momento y veremos a ver dónde nos pone el fútbol", añadió.

Triste por la marcha de Calero

Tras escuchar el adiós de Calero, Sánchez apuntó a que se trata de "un día muy triste" por el impacto que ha tenido el técnico en el club. "Ha calado profundamente en el club, pero el fútbol es así. Nos duele mucho tomar esta decisión pero los resultados no nos dejaban otra opción. Es de corazón el sentimiento de tristeza que tenemos y el de agradecimiento por todo lo logrado este año. Llegó en un momento muy complicado para el club y lo que más necesitábamos fue el espaldarazo deportivo que nos dio", recordó.

Calero se despide del presidente Pablo Sánchez / Fernando Bustamante

El dirigente que no hay "ninguna negociación con nadie" y que "como siempre que hay una destitución, lo que hay son muchos ofrecimientos". Sánchez aseguró que la situación económica del club sí que da para contratar a un entrenador. "Depende de qué entrenador, pero sí tenemos capacidad para contratar a un entrenador nuevo", señaló el presidente, que habló también del mercado de invierno. "No estamos libres de que no venga una propuesta por un jugador ni nos cerramos a poder reforzar el equipo, porque estamos en penúltima posición", recordó.

Buscar fondos financieros

Además, confirmó que el consejero delegado y accionista de referencia, Pepe Danvila, viajará esta semana a Londres. "Viaja con el equipo financiero del club y va a haber una reunión con fondos financieros", desveló. "(Van) con la expectativa y la alegría de que hay gente dispuesta a invertir en nuestro club, es una muy buena noticia somos atractivos y hemos de estudiar todas las propuestas económicas", concluyó.