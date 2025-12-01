El Valencia Basket corta a Ethan Happ

Ethan Happ ya es historia en el Valencia Basket. El pívot estadounidense con pasaporte de Macedonia del Norte se ha desvinculado de Valencia Basket tras la rescisión del contrato que unía a las dos partes hasta el 30 de junio de 2026. El jugador no ha participado con el equipo en toda la temporada y el curso pasado sólo pudo disputar 33 minutos en cinco encuentros ligueros, por lo que su salida parecía cuestión de tiempo.

El jugador llegó al Valencia Basket en verano de 2024 procedente del Dreamland Gran Canaria, donde fue pieza importante. En la 22-23 también llamó la atención en el Río Breogán como gran reboteador al alcanzar las 268 recuperaciones bajo tablero.

El jugador, de 29 años, sufrió una importante lesión en el pie y su recuperación ha sido más larga de lo esperado, realizándola incluso fuera de la ciudad. El desapego ha sido tal que su futuro estaba más fuera que dentro del Valencia Basket y era un secreto a voces que su siguiente equipo seguiría estando en España, concretamente en Burgos. Happ estuvo entrenando la semana pasada con el San Pablo Burgos, con quienes ahora tiene vía libre para firmar.

La entidad norteña y el jugador tenían permiso del Valencia Basket para ello. El pívot participó con los que pronto serán sus compañeros durante el parón por selecciones para completar los entrenamientos y demostrar, a su vez, que estaba plenamente recuperado.

El Club quiere agradecer la profesionalidad y el trabajo realizados por Happ durante el tiempo que ha defendido los colores de Valencia Basket, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal.