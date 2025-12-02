Etta Eyong se perdería el último partido de Liga del año
El delantero ha sido convocado por Camerún para la Copa de África
El delantero del Levante Etta Eyong ha sido convocado por Camerún para disputar la Copa de África en Marruecos entre diciembre de este año y enero de 2026 y se perdería al menos el partido de su equipo ante la Real Sociedad del 20 de diciembre.
Aunque el Levante UD todavía no conoce la fecha exacta en la que Etta debe incorporarse con su selección, Camerún debutará en la Copa de África el 24 de diciembre ante Gabón, por lo que no podrá jugar seguro cuatro días antes ante la Real Sociedad en el Ciutat de València.
Camerún jugará al menos otros dos partidos de la primera fase del torneo africano. Será ante Costa de Marfil (28 de diciembre) y Mozambique (31 de diciembre), mientras que el Levante jugará su primer partido de 2026 el 4 de enero ante el Sevilla a domicilio.
De este modo, el regreso de Etta a la disciplina del Levante dependerá de la trayectoria de Camerún en la Copa de África, pero aunque cayera en la primera fase la participación del camerunés en Sevilla es compleja.
Suscríbete para seguir leyendo
- Valencia consigue su primer Pueblo Más Bonito de España
- El transporte público de València muere de éxito: 'No cabe un alfiler, es insoportable
- El conseller de Educación reconoce que “fue un error” irse a su casa la tarde de la dana y descarga responsabilidades en los ayuntamientos
- Un alto cargo de Mazón desaconsejó a Pradas el confinamiento por Forata por ser un “lío jurídico”
- 8.879 euros más: el PP sube el sueldo a Mazón como portavoz de una comisión que no trabaja
- Salomé Pradas: 'Mi mayor error es no haberle dicho a Mazón que viniera inmediatamente. Y el de él, no haber estado
- El párroco de los Santos Juanes hace un llamamiento a ordenar las visitas y respetar las misas
- Veinticuatro horas de angustia por la desaparición de dos niños en Oliva y Navarrés