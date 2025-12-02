Etta Eyong se perdería el último partido de Liga del año

El delantero del Levante Etta Eyong ha sido convocado por Camerún para disputar la Copa de África en Marruecos entre diciembre de este año y enero de 2026 y se perdería al menos el partido de su equipo ante la Real Sociedad del 20 de diciembre.

Aunque el Levante UD todavía no conoce la fecha exacta en la que Etta debe incorporarse con su selección, Camerún debutará en la Copa de África el 24 de diciembre ante Gabón, por lo que no podrá jugar seguro cuatro días antes ante la Real Sociedad en el Ciutat de València.

Camerún jugará al menos otros dos partidos de la primera fase del torneo africano. Será ante Costa de Marfil (28 de diciembre) y Mozambique (31 de diciembre), mientras que el Levante jugará su primer partido de 2026 el 4 de enero ante el Sevilla a domicilio.

De este modo, el regreso de Etta a la disciplina del Levante dependerá de la trayectoria de Camerún en la Copa de África, pero aunque cayera en la primera fase la participación del camerunés en Sevilla es compleja.