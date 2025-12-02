La leyenda del Valencia CF Lubo Penev necesita 300.000 € para luchar contra su cáncer

El Valencia CF, a través de su Asociación de Futbolistas, recaudará fondos para ayudar a sufragar la complicada intervención médica a la que tiene que someterse Lubo Penev. Según las estimaciones, el tratamiento rondaría entre los 250.000 y los 300.000 euros.

El exdelantero del Valencia CF en la década de los noventa se encuentra ingresado en una clínica oncológica de Alemania por culpa de un cáncer de riñón y su pronóstico es muy grave. Según el colectivo de exfutbolistas, los médicos trabajan para definir el tratamiento adecuado, pero descartan la quimioterapia debido a su deterioro físico y la solución pasaría por una costosa operación.

Según ha explicado en Ser Deportivos Juanjo Rodri, secretario técnico que lo firmó para el club de Mestalla, Penev padece un cáncer de riñón que se “ha extendido a otros órganos” por lo que la situación de Lubo “es preocupante”. En este sentido, ha revelado que el tratamiento médico para el expunta búlgaro “pasaría por la inmunoterapia” a base de “inyecciones”, pero que “son muy caras y necesitan un buen número”, además “de la estancia de un hospital privado alemán, que tampoco es barato”.

Abierta una cuenta para recaudar fondos

Al débil estado de salud de Penev se une la económica. De ahí, que sus excompañeros en Valencia, a través de Asociación de Futbolistas y el propio club de Mestalla, han decidido aunar sus esfuerzos y recaudar fondos para sufragar la mencionada intervención. También asociaciones de veteranos como las del Atlético de Madrid, Celta y SD Compostela han mostrado ya su respaldo a la iniciativa. Desde la entidad que preside Fernando Giner, excapitán del Valencia CF, apuntan que esta recaudación solidaria y benéfica está abierta a cualquier persona o entidad pública o privada que quiera colaborar con la causa. El número de cuenta, abierto a cualquier aportación privada o anónima es el ES23 3159 0078 5727 8681 8225.

Su huella en Mestalla

Penev jugó en el Valencia CF desde 1988 a 1995 y sigue siendo uno de los futbolistas más queridos de la afición de Mestalla. Poco se sabía de aquel búlgaro de papos sonrojados y tez pálida. Ya en la primera temporada dejó ver su olfato goleador con 13 goles. De ahí, pocos años bajó. En la temporada 92/93 llegó a anotar hasta 20 goles en Liga, convirtiéndose así en uno de los delanteros más cotizados del momento. A todos les gustaba aquel punta encorvado de gran estatura que ofrecía goles y juego de espaldas. Hasta que llegó un serio contratiempo en su vida. En enero de 1994 se le detectaba un cáncer testicular.

Penev en un partido del Valencia CF / VCF

Un balonazo que Penev recibió en los testículos durante un entrenamiento resultó decisivo para su salud. Las molestias de aquel golpe acabaron dando con la grave enfermedad que Lubo padecía. Los dolores que sufría no derivaban de un simple golpe, venía de un tumor maligno en un testículo. Le obligó a perderse parte de liga y el Mundial de Estados Unidos 1994, donde Bulgaria contaba con una excelente generación de jugadores que les llevaría al cuarto puesto. Cinco meses de sesiones de quimioterapia y la pronta detección del tumor contribuyeron a que diez meses después de jugar su último partido Lubo volviera al verde. Siguió marcando y se despidió en la final perdida contra el Deportivo en el Bernabéu. En sus seis campañas de jugador blanquinegro disputó 226 encuentros, en los que marcó 101 goles.