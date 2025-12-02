El Maratón impulsa la ocupación hotelera de València para el puente de diciembre

València alcanzará el 90% de ocupación hotelera durante el puente de diciembre, una cifra impulsada por la celebración del Maratón Valencia Trinidad Alfonso, que vuelve a situar a la ciudad entre los destinos con mayor demanda en estas fechas, según el sondeo realizado por la Fundació Visit València.

Esta previsión podría incluso incrementarse en función de las reservas de última hora. La noche con mayor ocupación será la del sábado al domingo, que ya alcanza un 96% de plazas reservadas, impulsada por la llegada de corredores, acompañantes y visitantes atraídos por la programación deportiva y festiva de la ciudad, ha informado el consistorio en un comunicado.

Para la noche del viernes, los datos sitúan al destino en niveles similares a los del pasado año. En 2024 se rozó el 92% de ocupación en las noches de viernes y sábado, una cifra que este año se mantiene estable el viernes en el 92%. Por su parte, la jornada del domingo al lunes, que coincide con el festivo nacional, presenta una estimación ligeramente inferior, con un 85% de ocupación prevista.

Uno de los corredores de la última edición del Maratón / Francisco Calabuig

En lo que respecta al precio medio, en términos interanuales se observa un "ajuste moderado", con una reducción del 5% respecto al pasado ejercicio. La noche del sábado al domingo vuelve a situarse como la de mayor valor, alcanzando los 260 euros por habitación.

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet, ha señalado que estas previsiones "confirman el fuerte atractivo de València como destino urbano y deportivo en cualquier época del año".

"El Maratón no solo proyecta la imagen de la ciudad a nivel internacional, sino que ayuda a desestacionalizar al destino. La combinación de un gran evento deportivo con la oferta cultural, gastronómica y navideña convierte a València en una ciudad especialmente competitiva en estas fechas y reafirma la importancia de seguir avanzando en un modelo turístico sostenible y de calidad", ha indicado.