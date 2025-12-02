Máxima preocupación por el grave estado de salud de Lubo Penev
Su organismo, muy debilitado, no permite iniciar un tratamiento de quimioterapia en el hospital de Alemania en el que fue ingresado
Andrés García
La afición del Valencia CF se ha volcado con Luboslav Penev desde que este lunes se conoció que se encuentra hospitalizado de manera urgente por un importante problema de salud. El exdelantero valencianista padece a sus 59 años un cáncer de riñón y como consecuencia de esta enfermedad fue ingresado en un centro hospitalario. Lo último que se ha conocido es que su organismo, muy debilitado, no permite iniciar un tratamiento de quimioterapia en el hospital de Alemania en el que ha sido ingresado, según informaron las televisiones bTV y Nova TV.
La noticia desencadenó un aluvión de mensajes de apoyo de grandes figuras del deporte, entrenadores, futbolistas y miles de aficionados.La Unión Búlgara de Fútbol expresó su "profundo dolor" por la situación de Penev, al tiempo que mostró "la convicción de que una persona con su fuerza, carácter y espíritu puede superar este desafío". También el exjugador del Barcelona y ganador del Balón de Oro, Hristo Stoichkov, destacó el espíritu luchador de Penev y su confianza en que volverá "más fuerte".
Numerosos aficionados se han sumado a la ola de solidaridad, recordando que Penev ya afrontó una enfermedad grave en 1994, cuando superó un cáncer testicular que le impidió participar en el histórico Mundial de Estados Unidos, donde Bulgaria logró el cuarto puesto. El estado del exdelantero y exseleccionador es muy grave y los médicos trabajan para definir el tratamiento adecuado, pero descartan la quimioterapia debido a su deterioro físico, según informó bTV.
Mensaje de ánimo del Valencia CF
El Valencia CF también ha querido enviar ánimo al que fuera su delantero en los años noventa: "Hoy y siempre: ¡LUBO, LUBO! Desde el Valencia CF queremos enviar mucha fuerza a nuestra leyenda Lubo Penev. ¡Estamos contigo!".
Cuenta bancaria
Su esposa, Kristina Mitseva, ha anunciado la apertura de una cuenta bancaria para donaciones destinadas a financiar su tratamiento. Lubo Penev, conocido como en Bulgaria como 'el goleador', fue internacional con Bulgaria y jugó en equipos como Atlético de Madrid, Valencia y Celta de Vigo, además de entrenar a varios clubes búlgaros y a la selección del país.
Bulgaria sigue de cerca otros casos que han conmocionado al fútbol nacional. A finales de noviembre, Borislav Mihaylov, exportero de la selección y expresidente de la Unión Búlgara de Fútbol, sufrió un derrame cerebral y permanece hospitalizado en estado estable. Petar Hubchev, antiguo seleccionador y otra figura destacada del fútbol búlgaro, también recibe tratamiento contra el cáncer.
