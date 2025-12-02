El Torrent CF, a 24 horas del sueño de la Copa: "A veces el pequeño parece más grande"

El Torrent CF ya guarda armas de cara al sueño de la Copa del Rey, donde este miércoles se entrentará al Real Betis. Y lo hará lejos del Sant Gregori, por las obras que la empresa contratada por el ayuntamiento está realizando desde principios de noviembre. De hecho, la previsión inicial era que los trabajos concluyeran a tiempo, pero fue la propia adjudicataria la que admitió que el cesped no estaría listo para el choque copero. De ahí que el consistorio tuvo que encontrar una solución de emergencia y acordó con el Levante UD que el encuentro se dispute en el Ciutat de Valencia, medida criticada por el presidente de la entidad. De esta forma, no se repetirá la imagen de hace 35 años cuando en Racing de Santander apeó a los taronja al vencer por 0-3.

El conjunto entrenado por Toni Seligrat se ha entrenado esta mañana en las instalaciones deportivas de Parc Central, con las miras en el partido del Betis y abstraerse de sus malos resultados en la liga, donde son penúltimos del grupo 3 de la Segunda RFEF. El equipo taronja suma once puntos tras trece partidos disputados, aunque desde la llegada del técnico torrentino ha logrado cuatro puntos en los últimos tres encuentros.

Las obras en el campo de Sant Gregori ha impedido que se juegue ahí el partido ante el Betis. / A.T.

Precisamente, Seligrat ha valorado las sensaciones de su equipo ante la visita del Betis, marcada por tener que jugar en el Ciutat de Valencia. El entrenador restó importancia al hecho de no poder jugar en el Sant Gregori. “Esto tiene que ser una fiesta y no podemos negativizar el jugar en un estadio como el Ciutat y con un rival como el Real Betis. No hay que dramatizar porque esto es fútbol”, señaló Seligrat.

El técnico torrentino contrapuso la dificultad de jugar en un estadio de Primera con el plano emocional de sus futbolistas. “A nivel de aptitud, el partido es de dos niveles muy diferentes. Pero tenemos que intentar que la balanza caiga de nuestro lado a nivel actitudinal. Es la grandeza de la Copa, que a veces el pequeño parece más grande”, dijo.

Entrenamiento del Torrent CF, este martes en Parc Central / Germán Caballero

En el plano deportivo, el técnico valenciano analizó la capacidad de adaptación de sus jugadores: “Tenemos que ser fieles a nuestra identidad, pero si en nuestra categoría (Segunda RFEF) ya nos adaptamos, en este ocasión ocurre lo mismo. El rival tiene unas características especiales y vamos a intentar que no estén cómodos, con rigor táctico, empuje y corazón”. Seligrat también lanzó un mensaje a su afición: “Este partido es una fiesta y tenemos que ir al Ciutat a disfrutar del campo y si tenemos alguna opción, que estén con nosotros y nos den este aliento que necesitamos”. “Nosotros nos vamos a dejar la piel, pero si el rival nos supera, que nos sigan apoyando porque no será por falta de ganas. Será por la diferencia que existe a nivel deportivo”, concluyó.

"Es un palo gordo"

En cambio, el capitán del Torrent, Adrián Lois, sí mostró malestar por no poder jugar en el Sant Gregori. "Es un palo gordo", afirmó. Para el jugador taronja, el partido más importante del club en las últimas tres décadas "debería haberse jugado aquí, pero ya no podemos hacer nada. Dentro de los medios que te dan para competir te tienes que centrar en lo que puedes hacer, que es ir al Ciutat de València a jugar con nuestras armas, aunque es una pena porque habría sido muy bonito”, señaló. “Hubiéramos querido jugar con nuestra gente, pero por unas cosas u otras tenemos que ir al Ciutat. Si ya era difícil, ahora está un poco más, pero vamos con nuestras armas, ilusión y hambre a intentar hacer un buen partido”, aseguró Lois.

Al igual que Seligrat, Lois también apela a las sorpresas que se registran en la Copa del Rey. “Lo hemos visto en otras ediciones y siempre ha habido sorpresas de este tipo. Tenemos que enfocarnos en los resultados positivos que han conseguido otros conjuntos de menor categoría ante un Primera”, afirmó.