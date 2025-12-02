Valencia Basket examina su buen momento en Salamanca
El conjunto taronja se mide al Perfumerías, su máximo rival en los últimos años, con el principal objetivo de prolongar la racha de siete victorias seguidas en Liga F Endesa
Rubén Burgos deja claro que están "preparadas para el partido" pero avisa: "el Perfumerías está en continua mejora"
Para Valencia Basket es el primer partido de un fin de año 2025 muy exigente
La primera jornada intersemanal de la temporada en Liga Femenina Endesa le tiene preparada una salida de lo más exigente a Valencia Basket, que debe poner rumbo a Salamanca para medirse al Perfumerías Avenida este miércoles a partir de las 19:00 horas. Será una prueba de fuego para examinar el buen momento por el que atraviesa el conjunto taronja, que no pierde en competición doméstica desde la primera jornada y ha ganado los cuatro últimos partidos que ha disputado entre todas las competiciones.
Una jornada más, está en juego el liderato que Valencia Basket comparte en estos momentos con otros tres equipos. Y es que, tras las primeras ocho jornadas disputadas, tantos las taronja como Spar Girona, IDK Euskotren y Casademont Zaragoza presentan un balance de siete victorias y una derrota, aunque el diferencial de puntos favorece, de momento, al equipo catalán. En cualquier caso, una derrota de VBC ante el Perfumerías le podría hacer caerse del primer vagón de la clasificación
Para este partido Rubén Burgos volverá a lidiar con las bajas de Cristina Ouviña y Raquel Carrera, que se perderá los próximos partidos para recuperarse al cien por cien de los problemas en su rodilla izquierda. Completa la convocatoria Irene Broncano.
Rubén Burgos analiza el partido
El técnico taronja analizó el partido este martes: "Hemos tenido un par de días para trabajar sobre los aspectos tácticos y técnicos, en ataque y en defensa, pensando en nuestras fortalezas, pero también en las del rival, que las tiene y muchas".
Sobre los precedentes contra el que ha sido un rival directo en los últimos años, Burgos señaló que "Visitamos Salamanca después de estos años ya de recorrido en la competición, hemos tenido muchas batallas de muchos tipos allí y la experiencia nos dice que tenemos que ir muy preparadas y muy concentradas, sobre todo para la máxima exigencia y competitividad que vamos a encontrarnos por el nivel del equipo rival y por el ambiente que se vive en las gradas. Desde la distancia, que es como puedo opinar, y desde la lógica, veo que Salamanca está en continua mejora, trayectoria ascendente".
"Es una buena plantilla, bien entrenada, con 11 jugadoras profesionales y muy compensadas en todas sus posiciones, que están activas y participando y creo que el partido va a ser complicado y de máxima exigencia", añadió sobre el rival. En cualquier caso, también dejó claro queestán "preparadas para este partido, para la inmediatez, no para pensar en lo que vendrá después ni en de dónde venimos".
