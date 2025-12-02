El Valencia CF es una lágrima fuera de casa

“No sé si somos el peor equipo fuera de casa, dudo de eso. No estamos contentos con los números fuera de casa, no hemos conseguido ganar". La frase es de Carlos Corberán. La pronunció anoche en Vallecas después de que su equipo arrancara un empate ante el Rayo. Si bien el fuedo rayista es una visita complicada para los equipos de LaLiga (Madrid y Barça no pasaron del empate), lo cierto es que el conjunto valencianista volvió a mostrar en la primera parte esa imagen de equipo pequeño, a merced del rival y que gracias a las intervenciones de Aguirrezabala y la falta de acierto de los puntas del Rayo se marchó al descanso con la mínima desventaja del gol de Mendy. Una mejor imagen en el segundo tiempo, unido al gol de Diego López, permitió arañar un punto.

El partido entre el Rayo Vallecano - Valencia CF, en imágenes / Juanjo Martín/EFE

Pero el empate impide escalar puestos en la clasificación. Primero para huir del depligro de descenso, y luego para poder mirar de reojo los puestos europeos. En lo que va de 2025, donde Corberán ha dirigido al equipo, solo ha conseguido dos victoria a domicilio, ambas la temporada pasada, ante Las Palmas (2-3) y el Real Madrid (1-2). En esos nuevo encuentros lejos de Mestalla, el Valencia logró cinco empates y solo dos derrotas (Barcelona y Alavés). En total, once puntos de los 27 disputados.

16 goles en contra y cuatro a favor

En lo que va de temporada, las salidas del Valencia se cuentan con más derrotas que puntos. El conjunto de Corberán perdió ante Osasuna (1-0), Barcelona (6-0), Girona (2-1) y Real Madrid (4-0) y arrancó un punto de Cornellà, Vitoria y Vallecas. "El partido ante Osasuna el equipo estuvo muy condicionado por la expulsión, la reacción nos acercó al empate. Contra el FC Barcelona y Real Madrid el equipo no estuvo a la altura. Sí lo hemos estado ante otros rivales. Queremos cambiar la dinámica, mejorar fuera de casa y en casa. ¿Por qué no hemos conseguido hacer el partido redondo que queríamos? Miramos eso. Nuestra ambición es jugar mejor. No nos vamos satisfechos porque en la primera parte no hemos competido a la altura que queríamos y mostrar la identidad que tenemos. El equipo es ambicioso, no se conforma y queremos seguir mejorando”, defendía anoche Corberán. Pero los números, son apabullantes. Con el punto de ayer, el Valencia solo ha conseguido 3 de los 21 puntos posibles, ha encajado 16 goles y ha anotado cuatro.

Pepelu, uno de los capitanes, también reconocía la doble cara que presenta el equipo en Mestalla y a domicilio. “Fuera de casa tenemos que dar un paso hacia delante. En la segunda, el equipo ha reaccionado y ha tenido la identidad que tenemos que tener tanto en el Camp de Mestalla como fuera. El empate es bastante justo. El equipo tiene que dar un paso más y lo va a hacer”, indicaba el centrocampista.

Una lacra desde 2020

Pero la mala racha del Valencia de Corberán a domicilio es una tendencia del cuadro valencianista en los últimos años, coincidiendo con la aminorazión de inversión en el equipo por parte de Peter Lim, máximo accionista, unido a una carencia de exigencia sobre el primer equipo. En las últimas seis Ligas disputadas (desde 2020), de todos los equipos que se mantenido en la Primera División (Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, Villarreal, Sevilla, Betis, Real Sociedad, Getafe, Celta y Osasuna) el Valencia es el que peores números presenta fuera de su estadio. Según la estadística elaborada por Pedro Martín (de Tiempo de Juego de Cope), el club de la avenida de Suecia ha disputado 112 partidos lejos de Mestalla, con un balance desolador: 17 victorias, 35 empates y 60 derrotas. Los datos dejan un resultado de solo un 15% de triunfos y de 86 puntos de 336 disponibles.