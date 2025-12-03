Carmen Jordá regesa a la Fórmula 1
La piloto española es la nueva directora de Alpine F1 Academy
El regreso de Carmen Jorda a la Fórmula 1 con BWT Alpine Formula One Team marca una nueva etapa al asumir el liderazgo del proyecto femenino dentro de F1 Academy. El anuncio, realizado durante el GP de Qatar junto a Qatar Airways, refuerza el compromiso del equipo con la igualdad, el talento y el futuro de las mujeres en el automovilismo. Un paso histórico que impulsa su carrera y el crecimiento del deporte.
En sus propias palabras: "“Estoy muy feliz de volver a la Fórmula 1 con Alpine, que fue mi equipo y donde todo empezó para mí. Regreso a una etapa muy diferente, liderando el proyecto femenino dentro del equipo, un reto precioso que afronto con ilusión y gratitud por todo el apoyo que he recibido. Creo firmemente que nos espera una gran temporada el próximo año. Este regreso a Enstone es un momento muy especial en mi vida y refleja el enorme compromiso que el equipo y Qatar Airways están demostrando con el talento, la igualdad y el futuro de las mujeres en el automovilismo”.
Durante este pasado fin de semana, Carmen participó en diversas actividades de la mano de personalidades de talla internacional como el tenista Novak Djokovic, el ex futbolista David Deckham, la actriz Jessica Alba, la modelo y actriz Rosie Huntington-Whiteley o la jequesa Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, recientemente nombrada por Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas del mundo.
A su vez, Jorda ha presentado recientemente el libro infantil titulado On Track to Win, en el que comparte su historia dentro del mundo del automovilismo a través de ilustraciones. Este proyecto forma parte de su compromiso de dar valor y motivar a niñas para luchar por sus sueños y se suma, junto con su nuevo nombramiento, a los esfuerzos de la piloto por seguir apoyando a las mujeres dentro del automovilismo.
Liberty Media impulsó la creación de un campeonato exclusivamente femenino gracias al gran trabajo de Susie Wolff. Desde siempre, Carmen Jorda ha defendido ver a las mujeres competir contra mujeres en un campeonato propio, con igualdad de condiciones y visibilidad real dentro de la Fórmula 1.
