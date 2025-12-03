El Club Gimnasia Rítmica Paiporta, premiado con 50.000 euros para reponerse tras la dana

El Club Gimnasia Rítmica y Estética Paiporta, entidad que vio como la dana del 29 de octubre de 2024 se llevaba por delante sus instalaciones, ha recibido esta tarde el premio Iberdrola Supera Base -que cuenta con una dotación económica de 50.000 euros- que se destinará a acondicionar una nueva nave con la que "mantener su labor social y formativa". Así lo ha dado a conocer esta tarde la compañía energética durante la celebración de la sexta edición de estos galardones que, en el caso del club valenciano, se otorga por el papel de este en "unir a familias, entrenadoras y 70 alumnas en torno a esta disciplina".

El presidente de Iberdrola abraza a una miembro del Club Gimnasia Rítmica y Estética Paiporta / Levante-EMV

Una sede para garantizar sus entrenamientos

Bajo el título "Sin techo, pero con alas: empoderando a las futuras campeonas" el proyecto de la entidad de Paiporta se base en utilizar el premio económico para alquilar una nave adecuada para la práctica de este deporte y, además, acondicionar estas nuevas instalaciones "con los elementos esenciales para que las deportistas entrenen con seguridad", desde el suelo técnico a los aseos, pasando por entradas accesibles. "Este espacio servirá de sede provisional del club, garantizando entrenamientos, actividades formativas y competiciones internas durante el tiempo que dure la ausencia de las instalaciones que utilizaban anteriormente", explican desde Iberdrola.

El presidente de la compañía, Ignacio Galán, ha sido el encargado de entregar las seis distinciones, destinadas a "reconocer e impulsar los proyectos que mejor promueven la igualdad a través del deporte en España" y que en esta ocasión ha contado con hasta 1.300 candidaturas. En el evento, el dirigente ha valorado el empuje del deporte femenino en España en los últimos años que a su juicio es, además de talento, alma y corazón. "Las deportistas sois el norte en el que se miran todas las mujeres", ha dicho en su alocución.

La elección de los premiados ha estado a cargo de un jurado compuesto por figuras del deporte y la comunicación como Iker Casillas, Vicente del Bosque, Lydia Valentín, Sandra Sánchez, Sonsoles Ónega o Susanna Griso, además de varias embajadoras Iberdrola. Más de 20 de estas 'representantes', además, también han estado presentes en el acto -presentado por las periodistas Noemí de Miguel y Mónica Martínez-, entre ellas Alexia Putellas, María Pérez, Ana Peleteiro, Carolina Marín, Teresa Perales, Inés Bergua, Irene Paredes, Elena Congost, Paula Leitón, Laura Delgado y Susana Rodríguez.

Foto de familia de todos los galardonados en los Premios Iberdrola Supera / Levante-EMV

Los otros premiados

Más allá del premio otorgado al Club Gimnasia Rítmica y Estética Paiporta, la firma energética ha otorgado el premio 'Supera Competición' al Dream Team Kukullaga (País Vasco) por "impulsar el balonmano playa femenino"; el 'Supera Inclusión' al Club Deportivo Elemental Calipso (Madrid y Castilla-La Mancha) por "acercar la natación artística a personas con discapacidad auditiva" y el 'Supera Social' se ha entregado al CEIP Lope de Vega (Castilla y León) por "transformar los patios escolares con la práctica del colpbol".

Del mismo modo, el 'Supera Difusión' se otorga a Cátedra Fundación Blanca de Apoyo al Deportista de la Universidad de Zaragoza debido a su "proyecto nacional para concienciar sobre la importancia de velar por la salud mental en el ámbito competitivo". Por último, el 'Supera Impulso Rural' se ha otorgado al asturiano Club de Mar Castropol por "impulsar la trainera femenina y fomentar el remo tradicional entre mujeres".