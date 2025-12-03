¿Dimitrievski o Rivero para la Copa? Corberán comunica su decisión

¿Stole Dimitrievski o Cristian Rivero contra el Cartagena en Copa? Es la pregunta que se hizo la afición del Valencia CF después de la sancion que recibió el portero macedonio por denunciar públicamente en una entrevista en su país que su compañero Julen Agirrezabala jugaba por contrato "sí o sí". ¿Tendrían consecuencias deportivas sus declaraciones? Quince días después del 'incendio' en el vestuario, Carlos Corberán ha comunicado su decisión. Juega Stole: "Dimitrievski por supuesto va a estar en la portería".

"La trascendendia la quito él, él pidió disculpas porque entendió que fue un error esa declaración y todo quedó en una sancion económica y una sanción económica no pude conllevar una sanción deportiva. Se aplicó el código interno, preparamos un partido y Dimitriveski va a jugar un partido. Siempre he defendido el valor y el rendimiento de la portería en el Valencia CF. SIempre quiero tener porteros titulares en el equipo".

Caso "zanjado"

El 'caso Dimitrieveski' se resolvió con el jugador pidiendo perdón a Corberán y a toda la plantilla, especialmente a Julen, y con la correspondiente multa económica en función del código disciplinario interno del vestuario. Corberán dejó claro que desde el primer momento que, una vez impuesta la sanción, el tema quedaba "zanjado".

"Para nosotros el tema de estas dos semanas son 100% el partido de mañana. Stole ha vuelto y hemos podido hablar primero de manera individual y luego en el vestuario con todos. El jugador ha pedido disculpas porque sus declaraciones son erróneas e incorrectas porque el el Valencia CF nadie juega o deja de jugar por contrato. Él es consciente y ha pedido disculpas al vestuario y al staff. Yo me rijo por el régimen interno y tendrá la sanción económica que corresponde y con ello doy por zanjada la cuestión de Dimitrievski".